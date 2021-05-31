سياسة
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الإمارات تبرم أول معاهدة ضريبية مع إسرائيل بعد مرحلة تطبيع العلاقات
قال إسرائيل كاتز وزير المالية الإسرائيلي إن بلاده وقعت معاهدة ضريبية مع الإمارات. وتستند المعاهدة، حسب كاتز، إلى نموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و"ستوفر ظروفاً جدية ومواتية لنشاط الأعمال وستعزز العلاقات الاقتصادية" مع الإمارات.
الإمارات تبرم أول معاهدة ضريبية مع إسرائيل بعد مرحلة تطبيع العلاقات
معاهدة ضريبية بين إسرائيل والإمارات لتعزيز التعاون الاقتصادي
31 مايو 2021

قال إسرائيل كاتز وزير المالية الإسرائيلي إن بلاده وقعت معاهدة ضريبية مع الإمارات، مضيفاً أن الخطوة ستنشط تطوير الأعمال بين البلدين بعد تطبيع العلاقات العام الماضي.

وكانت وزارة المالية الإماراتية قد قالت في أكتوبر/تشرين الأول إنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع إسرائيل لتحاشي الازدواج الضريبي.

وقال وزير المالية الإسرائيلي في بيان إن المعاهدة تستند في المقام الأول إلى نموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مضيفاً أنها "توفر ظروفاً جدية ومواتية لنشاط الأعمال وستعزز العلاقات الاقتصادية" مع الإمارات.

وبموجب الاتفاقية، يتحدد سقف للاستقطاعات الضريبية وتوزيعات الأرباح النقدية ورسوم الامتياز.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي إن المعاهدة ستتيح تعزيزاً كبيراً للاستثمار والتجارة مما سيساعد اقتصادَي البلدين.

وستكون المعاهدة، فور المصادقة عليها من الوزراء والبرلمان هذا العام، هي الاتفاق التاسع والخمسين من نوعه الذي تبرمه إسرائيل وستدخل حيز التنفيذ في أول يناير/كانون الثاني 2022.

وهذا أول اتفاق ضريبي بعد تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين العام الماضي.

ومنذ توقيع اتفاق التطبيع في سبتمبر/أيلول الماضي، أبرمت البنوك الإسرائيلية والإماراتية وشركات أخرى اتفاقات تعاون، وبدأ تسيير رحلات طيران مباشرة بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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