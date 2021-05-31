رفض سكان مجمعات بالعاصمة المغربية الرباط، تأجير شققهم لرئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى بلادهم، ديفيد جوفرين.

جاء ذلك وفق وسائل إعلام محلية، فقد أوضح موقع "الصحيفة"، أن "الشركة المكلفة بتأجير سكن لجوفرين، عثرت على الفضاء المناسب داخل مجمع سكني بمنطقة (طريق زعير) الراقية بالرباط".

وتابع: "جوفرين وافق على المكان واعتبره مطابقاً للشروط الأمنية المطلوبة، لكن المشكلة كانت في رفض أصحاب الشقق بشكل قاطع أن يؤجروا عقاراتهم للدبلوماسي الإسرائيلي فور معرفتهم بهويته".

وحسب المصدر ذاته، فإن هذا "الأمر تكرر في مجمعات سكنية أخرى في المنطقة ذاتها".

وأضاف: "أصحاب الشقق في إقامات طريق زعير فضلوا منذ البداية إبعاد أنفسهم عن الجدل والضغوط الأمنية المتوقعة على الجيران، إذا ما قبلوا بتأجيرها لديفيد جوفرين".

وبحسب الإعلام المحلي، فإن "الممثل الرسمي لإسرائيل بالمغرب يتخّذ من فندق بالرباط مسكناً، حيث لم يجرِ افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي بالعاصمة حتى الآن، ولا يزال ينتظر تأشير الفريق التقني لوزارة الخارجية الإسرائيلية".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، عيّنت إسرائيل، السفير السابق لدى القاهرة جوفرين، ممثلاً دبلوماسياً لها بالمغرب، بعد استئناف البلدين علاقتهما الدبلوماسية قبل ذلك بشهر، منذ توقفها عام 2000.

وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.​​​​​​​