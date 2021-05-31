سياسة
2 دقيقة قراءة
ممثل إسرائيل بالرباط يعجز عن إيجاد شقة سكنية بسبب رفض الجيران وجوده
أعلنت وسائل إعلام مغربية، رفض السكان تأجير شققهم لممثل إسرائيل في الرباط، في أكثر من مجمّع سكني، بعد معرفة هويته.
ممثل إسرائيل بالرباط يعجز عن إيجاد شقة سكنية بسبب رفض الجيران وجوده
رفض أصحاب الشقق في أكثر من مجمع سكني بالرباط تأجير شققهم لممثل إسرائيل في المغرب / AP
31 مايو 2021

رفض سكان مجمعات بالعاصمة المغربية الرباط، تأجير شققهم لرئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى بلادهم، ديفيد جوفرين.

جاء ذلك وفق وسائل إعلام محلية، فقد أوضح موقع "الصحيفة"، أن "الشركة المكلفة بتأجير سكن لجوفرين، عثرت على الفضاء المناسب داخل مجمع سكني بمنطقة (طريق زعير) الراقية بالرباط".

وتابع: "جوفرين وافق على المكان واعتبره مطابقاً للشروط الأمنية المطلوبة، لكن المشكلة كانت في رفض أصحاب الشقق بشكل قاطع أن يؤجروا عقاراتهم للدبلوماسي الإسرائيلي فور معرفتهم بهويته".

وحسب المصدر ذاته، فإن هذا "الأمر تكرر في مجمعات سكنية أخرى في المنطقة ذاتها".

وأضاف: "أصحاب الشقق في إقامات طريق زعير فضلوا منذ البداية إبعاد أنفسهم عن الجدل والضغوط الأمنية المتوقعة على الجيران، إذا ما قبلوا بتأجيرها لديفيد جوفرين".

وبحسب الإعلام المحلي، فإن "الممثل الرسمي لإسرائيل بالمغرب يتخّذ من فندق بالرباط مسكناً، حيث لم يجرِ افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي بالعاصمة حتى الآن، ولا يزال ينتظر تأشير الفريق التقني لوزارة الخارجية الإسرائيلية".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، عيّنت إسرائيل، السفير السابق لدى القاهرة جوفرين، ممثلاً دبلوماسياً لها بالمغرب، بعد استئناف البلدين علاقتهما الدبلوماسية قبل ذلك بشهر، منذ توقفها عام 2000.

وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us