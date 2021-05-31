سياسة
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قرارات جديدة.. تركيا تعلن تخفيف القيود المفروضة لاحتواء وباء كورونا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة وستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يونيو/حزيران، في إطار التخفيف التدريجي للقيود المفروضة لاحتواء وباء كورونا. فما أبرزها؟
قرارات جديدة.. تركيا تعلن تخفيف القيود المفروضة لاحتواء وباء كورونا
تركيا تدخل مرحلة جديدة من التخفيف التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشار كورونا / AA
31 مايو 2021

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارات جديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يونيو/حزيران المقبل، في إطار التخفيف التدريجي للقيود المفروضة في البلاد من أجل الحد من انتشار وباء كورونا.

وأوضح أردوغان في كلمة له عقب اجتماع الحكومة، أنّه تقرر تخفيف الحظر الكلي المفروض خلال عطلة نهاية الأسبوع، عبر تطبيق حظر جزئي يوم السبت يبدأ من الساعة 10 مساءً، والإبقاء على الحظر الكلي المفروض يوم الأحد.

وأعلن أردوغان أن المقاهي والمطاعم والصالات الرياضية ومدن الملاهي سيُسمح لها بفتح أبوابها بين الساعتين 7 صباحاً و9 مساءً كل أيام الأسبوع باستثناء الأحد.

ولفت الرئيس التركي إلى أن الحظر خلال أيام الأسبوع ويوم السبت، سيستمر قائماً بين الساعتين 10 مساءً و5 صباحاً.

وشدد أردوغان على أن الحكومة مستمرة في تقييم جميع المستجدات "من أجل اتخاذ قراراتنا بخصوص التعامل مع وباء كورونا، على نحو تتحقق معه أقصى مصلحة ممكنة"، لافتاً إلى أن تركيا وصلت إلى "مراحل متقدمة في إنتاج اللقاح الوطني ضد الفيروس، وما زلنا نتواصل مع المراكز البحثية المعنية بهذا الشأن".

وتابع: "سنحصل على كميات كبيرة من لقاحات كورونا في يونيو/حزيران المقبل".

مصدر:TRT عربي
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