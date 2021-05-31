قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إنّ تركيا احتلت المراتب الأولى على جميع الصُّعد خلال الفترة الأخيرة رغم الأزمات التي تعرّض لها العالم بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها عقب انتهاء اجتماع الحكومة التركية في العاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان أنّ الاقتصاد التركي نما في الربع الأول من هذا العام بنسبة 7%، وجاء في المرتبة الثانية بعد الاقتصاد الصيني.

وأشار الرئيس التركي إلى أن تركيا تسعى إلى بناء مطارات جديدة بالإضافة إلى 56 مطاراً تعمل حالياً، إضافة إلى إنشائها عدداً من شبكات الطرق والقطارات للربط بين جميع الولايات التركية.

وأردف: "نقيّم الكثير من المشروعات لنقل تركيا إلى مصاف الدول الكبرى".

وأشار أردوغان في كلمته إلى افتتاح مسجد تقسيم بإسطنبول كما وعد ببنائه قبل سنوات، وقال إنّ "بناء المسجد لقي انتقادات وحملات من بعض الفئات التي لا ترى رونق هذه المساجد".

وأكد أنّ مسجدي تقسيم وتشاملجا في إسطنبول هما من "معالم تركيا الحديثة في هذا العصر".

وفيما يتعلق ببناء برج تشاملجا في الشق الآسيوي بإسطنبول، قال أردوغان إنّ البرج ذو أهمية الكبرى للحفاظ على البيئة وتنشيط السياحة.