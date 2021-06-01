سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 1 يونيو/حزيران 2021
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خلاصات من TRT عربي: 1 يونيو/حزيران 2021
أردوغان: اقتصادنا نما بنسبة 7% بالربع الأول من العام ليحل ثانياً بعد الصين  / AA
1 يونيو 2021

أهم الأحداث:

أردوغان: اقتصادنا نما بنسبة 7% بالربع الأول من العام ليحل ثانياً بعد الصين، وقرارات جديدة.. تركيا تعلن تخفيف القيود المفروضة لاحتواء وباء كورونا.

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أردوغان: اقتصادنا نما بنسبة 7% بالربع الأول من العام ليحل ثانياً بعد الصين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ تركيا احتلت المراتب الأولى على جميع الصُّعد خلال الفترة الأخيرة رغم أزمة كورونا. [TRT عربي]

وأضاف أنّ الاقتصاد التركي نما في الربع الأول من هذا العام بنسبة 7%، وجاء في المرتبة الثانية بعد الاقتصاد الصيني. [TRT عربي]

قرارات جديدة.. تركيا تعلن تخفيف القيود المفروضة لاحتواء وباء كورونا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة وستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يونيو/حزيران، في إطار التخفيف التدريجي للقيود المفروضة لاحتواء وباء كورونا. [TRT عربي]

وأوضح أردوغان في كلمة له عقب اجتماع الحكومة، أنّه تقرر تخفيف الحظر الكلي المفروض خلال عطلة نهاية الأسبوع، عبر تطبيق حظر جزئي يوم السبت يبدأ من الساعة 10 مساءً، والإبقاء على الحظر الكلي المفروض يوم الأحد. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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