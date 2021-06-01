سياسة
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هجوم سيبراني منظم يستهدف أضخم شركة لتعبئة اللّحوم بالعالم
منذ الأحد يتعرض الفرع الأمريكي لمجموعة الأغذية الزراعية البرازيلية العملاقة "GPS"، أضخم شركة في العالم بمجال تعبئة اللّحوم،  "لهجوم سيبراني منظّم".
هجوم سيبراني منظم يستهدف أضخم شركة لتعبئة اللّحوم بالعالم
الفرع الأمريكي لشركة GPS يتعرض منذ الأحد لهجوم سيبراني منظم / Getty Images
1 يونيو 2021

أعلن الفرع الأمريكي لمجموعة الأغذية الزراعية البرازيلية العملاقة "GPS"، أضخم شركة في العالم بمجال تعبئة اللّحوم، الاثنين، أنّه يتعرّض منذ الأحد "لهجوم سيبراني منظّم" من دون أن يحدّد طبيعة هذا الهجوم أو الجهة التي تقف خلفه.

وقالت الشركة في بيان إنّ "GPS" اكتشفت أنّها تعرّضت لهجوم سيبراني أمني منظّم يؤثّر على العديد من الخوادم التي يعتمد عليها النظام المعلوماتي الخاص بها في أمريكا الشمالية وأستراليا".

ولم تحدّد الشركة في بيانها طبيعة الهجوم الذي استهدفها ولا الجهة التي تقف خلفه، مكتفية بالقول إنّها اكتشفته الأحد.

وأوضحت "GPS" في البيان أ نّ كلّ الأنظمة التي تضرّرت من الهجوم أُغلقت وجرى إبلاغ السلطات المختصّة بما حصل، مشيرة إلى أنّ أنظمة الدعم الاحتياطي لم تتأثر بالهجوم.

ولفت البيان إلى أنّه "في الوقت الراهن لا علم للشركة بأي إساءة استخدام لبيانات متعلّقة بعملائها أو مورّديها أو موظفيها نتيجة لهذا الوضع"، محذّرةً في الوقت نفسه من أنّ المعاملات مع عملائها ومورّديها قد "تتباطأ".

لكنّ المسؤول النقابي مات جورنو قال لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ أنشطة فرع الشركة في أستراليا توقّفت جراء الهجوم وجميع موظفيها البالغ عددهم 10 آلاف حصلوا على إجازة قسرية غير مدفوعة، مشيراً إلى أنّ إدارة الفرع الأسترالي للشركة لا تدري حتى الآن متى ستتمكّن من استئناف نشاطها.

و"GPS" شركة متخصّصة بمنتجات لحوم البقر والدجاج والخنازير، وهي إحدى أضخم شركات المواد الغذائية في العالم.

وإلى جانب البرازيل وسائر دول أمريكا اللاتينية، لهذه الشركة وجود في الولايات المتّحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا.

وغالباً تستهدف هجمات إلكترونية مماثلة الشركات متعدّدة الجنسيات حول العالم.

وفي مطلع مايو/أيار استهدف هجوم سيبراني شركة "كولونيال بايبلاين" التي تمتلك أكبر شبكة لأنابيب الوقود في الولايات المتحدة ترسل البنزين ووقود الطائرات من ساحل خليج تكساس إلى الساحل الشرقي المكتظ بالسكّان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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