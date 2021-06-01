قالت شركة "وات موتور" التركية إنّها نجحت خلال الشهور الماضية، في رفع طاقتها الإنتاجية بما يزيد على طاقتها القصوى، لدرجة أنها تنتج محركاً كلّ ثانيتين.

وتواصل "وات موتور"، وهي إحدى أبرز شركات إنتاج المحركات الكهربائية في تركيا، تلبية طلبات الشراء الصاعدة التي تتلقاها من دول عديدة في العالم.

وأوضح باريش طغرول أرطغرل، مدير المنتجات والمشروعات في "وات موتور"، أنّ الشركة المؤسسة عام 1965، تعدّ مِن أولى المبادرات المشتركة الكبرى في طريق التحوّل الصناعي بتركيا.

وأضاف أن الشركة تعمل حالياً مع مجموعة "قوتش" العملاقة في تركيا، لإنتاج محركات الأجهزة المنزلية، والمحركات الصناعية، وأنّها تطور حلولاً مناسبة للتحوّل التكنولوجي.

وأوضح أرطغرل أنّ "الشركة تتلقى طلبات كثيرة مِن الخارج، لاستيراد منتجاتها وخاصة المحركات المستخدمة في الصناعة، وأنّها تصدّر نحو 70 في المئة من إنتاجها، ولذلك تعدّ رائدة التصدير في هذا المجال".

ولفت إلى أن 65 في المئة من إجمالي الصادرات تتم إلى دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها ألمانيا، وذلك لتميزها في قطاع تصنيع الآلات، وأضاف "نصدر إلى 32 دولة على رأسها دول الاتحاد الأوروبي".

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة حالياً 15.6 مليون محرك، وتعدّ من أكبر منتجي محركات الأجهزة الكهربائية في أوروبا.، في وقت دفعت صعوبة المنافسة لخروج منتجين في القارة لصالح آخرين.

وتعدّ "وات موتور" واحدة من الكيانات النادرة في هذا المجال، التي تصدّر من تركيا إلى الصين، كما تُعدّ إحدى الشركات القليلة أيضا التي تصدّر منتجات من تركيا إلى الولايات المتحدة.