سياسة
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خلال 5 أشهر.. خفر السواحل التركي ينقذ 3763 لاجئ تركتهم اليونان في عرض البحر
أعلن خفر السواحل التركية إنقاذه 3 آلاف و763 طالب لجوء، في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني، حتى مايو/أيار، بعد أن تركتهم اليونان يواجهون الموت في بحر إيجة.
خلال 5 أشهر.. خفر السواحل التركي ينقذ 3763 لاجئ تركتهم اليونان في عرض البحر
تسارع فرق خفر السواحل التركية إلى إنقاذ طالبي اللجوء المجردين من مقتنياتهم وتعمل على إسعافهم في المستشفيات / AA
1 يونيو 2021

أعلنت قيادة خفر السواحل التركية، الثلاثاء، أن فرقها أنقذت خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، 3 آلاف و763 طالب لجوء، تركتهم اليونان يواجهون الموت في مياه بحر إيجة.

ووفق معطيات قيادة خفر السواحل التركية، تم إنقاذ 169 طالب لجوء في يناير/كانون الثاني، و524 في شباط/فبراير، و825 في مارس/آذار، وألف و620 في أبريل/نيسان، و625 في مايو/أيار.

وتستخدم فرق خفر السواحل اليونانية العنف ضد طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المياه الإقليمية اليونانية، وتنهب مقتنياتهم الثمينة قبل أن تعيدهم إلى المياه الإقليمية التركية.

في المقابل تسارع فرق خفر السواحل التركية إلى إنقاذ طالبي اللجوء المجردين من مقتنياتهم ومأكولاتهم، وتعمل على إسعافهم في المستشفيات.

وكذلك يقوم خفر السواحل التركية بتأمين احتياجات طالبي اللجوء، قبل تسليمهم إلى الجهات المعنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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