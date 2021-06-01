أعلنت قيادة خفر السواحل التركية، الثلاثاء، أن فرقها أنقذت خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، 3 آلاف و763 طالب لجوء، تركتهم اليونان يواجهون الموت في مياه بحر إيجة.

ووفق معطيات قيادة خفر السواحل التركية، تم إنقاذ 169 طالب لجوء في يناير/كانون الثاني، و524 في شباط/فبراير، و825 في مارس/آذار، وألف و620 في أبريل/نيسان، و625 في مايو/أيار.

وتستخدم فرق خفر السواحل اليونانية العنف ضد طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المياه الإقليمية اليونانية، وتنهب مقتنياتهم الثمينة قبل أن تعيدهم إلى المياه الإقليمية التركية.

في المقابل تسارع فرق خفر السواحل التركية إلى إنقاذ طالبي اللجوء المجردين من مقتنياتهم ومأكولاتهم، وتعمل على إسعافهم في المستشفيات.

وكذلك يقوم خفر السواحل التركية بتأمين احتياجات طالبي اللجوء، قبل تسليمهم إلى الجهات المعنية.