لجأ تنظيم "YPG/PKK" الإرهابي إلى إعلان حظر التجوال في مدينة منبج بمحافظة حلب شمال غربي سوريا، كوسيلة للسيطرة على المظاهرات التي تشهدها المنطقة رفضاً للتجنيد القسري.

ويواجه التنظيم الإرهابي الذي يسيطر على منبج منذ خمس سنوات، مؤخراً مظاهرات شعبية ينظمها سكان المدينة، اعتراضاً على تجنيد أطفالهم قسراً في صفوف التنظيم.

وفي محاولة منه لمنع المظاهرات الشعبية أعلن "YPG/PKK" حظراً للتجول لمدة 48 ساعة متواصلة، اعتباراً من منتصف ليل أمس الاثنين.

ويحاول التنظيم إشراك المدنيين في أنشطته الإرهابية من خلال تجنيد فتيات وفتيان من مواليد 1990-2003 قسراً في مدن عين العرب والقامشلي والمالكية والدرباسية والحسكة والرقة ودير الزور.

ويسيطر "YPG" الإرهابي على مدينة منبج التابعة لمحافظة حلب منذ أغسطس/آب من عام 2016، وتطالب تركيا الولايات المتحدة بإخراج الإرهابيين منها، لكونهم يشكلون خطراً على حدودها.