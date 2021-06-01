سياسة
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منبج.. "YPG" الإرهابي يلجأ إلى حظر التجول لإخماد مظاهرات رافضة للتجنيد
يواجه تنظيم "YPG/PKK" الإرهابي الذي يسيطر على منبج منذ خمس سنوات مظاهرات شعبية ينظمها سكان المدينة، اعتراضاً على تجنيد أطفالهم قسراً في صفوف التنظيم.
منبج.. "YPG" الإرهابي يلجأ إلى حظر التجول لإخماد مظاهرات رافضة للتجنيد
توقيف عضو ينتمي إلى تنظيم "YPG/PKK" الإرهابي شارك في الهجوم على مجلس فلوريدا / Others
1 يونيو 2021

لجأ تنظيم "YPG/PKK" الإرهابي إلى إعلان حظر التجوال في مدينة منبج بمحافظة حلب شمال غربي سوريا، كوسيلة للسيطرة على المظاهرات التي تشهدها المنطقة رفضاً للتجنيد القسري.

ويواجه التنظيم الإرهابي الذي يسيطر على منبج منذ خمس سنوات، مؤخراً مظاهرات شعبية ينظمها سكان المدينة، اعتراضاً على تجنيد أطفالهم قسراً في صفوف التنظيم.

وفي محاولة منه لمنع المظاهرات الشعبية أعلن "YPG/PKK" حظراً للتجول لمدة 48 ساعة متواصلة، اعتباراً من منتصف ليل أمس الاثنين.

ويحاول التنظيم إشراك المدنيين في أنشطته الإرهابية من خلال تجنيد فتيات وفتيان من مواليد 1990-2003 قسراً في مدن عين العرب والقامشلي والمالكية والدرباسية والحسكة والرقة ودير الزور.

ويسيطر "YPG" الإرهابي على مدينة منبج التابعة لمحافظة حلب منذ أغسطس/آب من عام 2016، وتطالب تركيا الولايات المتحدة بإخراج الإرهابيين منها، لكونهم يشكلون خطراً على حدودها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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