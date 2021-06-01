سياسة
2 دقيقة قراءة
الأزمة متواصلة.. إسبانيا تأمل في عودة علاقاتها مع المغرب في "غضون ساعات"
المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية تقول إن بلادها تأمل في عودة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب إلى طبيعتها "في غضون ساعات"، يأتي ذلك بعد رفض محكمة إسبانية احتجاز إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو.
الأزمة متواصلة.. إسبانيا تأمل في عودة علاقاتها مع المغرب في "غضون ساعات"
إسبانيا ترفض احتجاز زعيم البوليساريو إبراهيم غالي  / Reuters
1 يونيو 2021

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، إن إسبانيا تأمل في عودة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب إلى طبيعتها "في غضون ساعات".

جاء ذلك بعد رفض محكمة إسبانية احتجاز إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو.

وأضافت المتحدثة ماريا خيسوس مونتيرو أن الحكومة تتوقع أن يعود غالي، الذي يتلقى العلاج حالياً في مستشفى إسباني بعد إصابته بفيروس كورونا، من حيث أتى فور تحسن حالته الصحية، وتمنت له الشفاء العاجل.

من جانبه، اعتبر خبير العلاقات الدولية المغربي سلمان بو نعمان، أن رفض القضاء الإسباني الحجز المؤقت لزعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي، يزيد من تعقيد الأزمة مع الرباط.

وقال بو نعمان للأناضول، الثلاثاء، إن "رفض القضاء الإسباني الحجز المؤقت لزعيم الانفصاليين سيعقد الأزمة مع الرباط ويجعلها مرشحة لمزيد من التصعيد".‪

وتشهد العلاقة بين الرباط ومدريد أزمة، على خلفية استضافة إسبانيا غالي من أجل العلاج من فيروس كورونا بـ"هوية مزيفة"، منذ 21 أبريل/نيسان الماضي، إضافة إلى تدفق حوالي 8 آلاف مهاجر غير نظامي بين 17 و20 مايو/أيار الجاري، من المغرب إلى مدينة "سبتة" الخاضعة لإدارة إسبانية‪.

والثلاثاء، ذكرت وسائل إعلام مغربية وإسبانية أن القضاء الإسباني رفض الحجز المؤقت على غالي، بعد استدعائه للاستماع إليه في قضايا تتعلق بـ"جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان".‪

وأضاف بو نعمان، أن "رفض الحجز المؤقت رسالة سلبية من مدريد إلى المغرب على أنها غير مستعدة لأي مراجعة لسياساتها وخياراتها تجاه الوحدة الترابية".

وتابع: "كما تفتح هذه الخطوة الباب أمام تصعيد جديد قد يتخذ أبعاداً أخرى غير سياسية".

ورُفعت ضد غالي شكاوى لدى المحاكم الإسبانية في السنوات الماضية بتهمة ارتكابه "جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us