سياسة
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مطار إسطنبول والخطوط التركية يواصلان صدارتهما الأوروبية
أفاد تقرير صادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكنترول" بأن مطار إسطنبول والخطوط التركية مستمران في تصدر الملاحة الجوية بالقارة الأوروبية، على صعيد عدد الرحلات اليومية.
مطار إسطنبول والخطوط التركية يواصلان صدارتهما الأوروبية
مطار إسطنبول والخطوط التركية يواصلان تصدر الملاحة الجوية بالقارة الأوروبية / AA
1 يونيو 2021

استمر مطار إسطنبول والخطوط التركية في تصدر الملاحة الجوية بالقارة الأوروبية، على صعيد عدد الرحلات اليومية.

وحسب تقرير صادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكنترول" الثلاثاء، جاء مطار إسطنبول في المرتبة الأولى بين 16 و30 مايو/أيار الماضي، بتنظيمه 632 رحلة يومية.

وحل مطار فرانكفورت الألماني في المرتبة الثانية بعدد الرحلات نفسه، فيما جاء مطار أمستردام الهولندي في المرتبة الثالثة بـ628 رحلة يومية.

وفيما يخص شركات النقل، حلّت الخطوط الجوية التركية في المرتبة الأولى بـ823 رحلة يومية.

وجاءت شركة رايان آير الأيرلندية في المركز الثاني بـ458 رحلة يومية، ولوفتهانزا الألمانية بالمركز الثالث بـ439 رحلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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