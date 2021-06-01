سياسة
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هل ينتزع محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز؟
تصدر نجم ليفربول اللاعب المصري محمد صلاح، قائمة المرشحّين لجائزة أفضل لاعب، في رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، فمن ينافسه؟
هل ينتزع محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز؟
يتنافس صلاح مع 7 آخرين من بينهم هداف الدوري هاري كين مهاجم "توتنهام هوتسبير" / AP
1 يونيو 2021

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، الثلاثاء، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالمسابقة عن موسم 2020 ـ 2021.

وتصدر نجم ليفربول اللاعب المصري محمد صلاح، القائمة التي ضمت إلى جانبه سبعة لاعبين آخرين، بحسب بيان نشرته الرابطة عبر موقعها الإلكتروني.

ويتنافس صلاح مع كل من هداف الدوري هاري كين مهاجم "توتنهام هوتسبير"، والبرتغالي برونو فيرنانديز صانع ألعاب "مانشستر يونايتد"، ومواطنه روبن دياز مدافع "مانشستر سيتي"، رفقة زميله البلجيكي كيفين دي بروين.

كما ضمّت القائمة أيضاً، ماسون ماونت نجم خط وسط "تشيلسي"، وتوماش سوتشيك من "وست هام يونايتد"، وجاك غريليش متوسط ميدان "أستون فيلا".

وشارك صلاح في 37 مباراة خلال الموسم المنصرم، تمكن خلالها من تسجيل 22 هدفاً وصنع خمسة أخرى، وحل ثانياً بفارق هدف واحد عن كين.

بينما كان دي بروين ودياز أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة "السيتي" الذي حصد لقب الدوري ووصل إلى نهائي دوري الأبطال.

وبينما يعد سوتشيك وغريليش الأقل فرصاً في الفوز بالجائزة، تبرز الجهود الكبيرة التي قدمها ماونت وفيرنانديز مع تشيلسي واليونايتد، ما قد يجعلهما منافسين شرسين للحصول عليها.

وفي سياق مُتصل، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي قائمة المرشحين لجائزة أفضل مُدرب، والتي انحصرت بين الإسباني بيب غوارديولا بطل المسابقة مع "السيتي"، والأرجنتيني مارسيلو بييلسا "ليدز يونايتد"، ويورغن كلوب "ليفربول".

وكذلك جونار سولشاير "مانشستر يونايتد"، و براندن رودجرز "ليستر سيتي"، وديفيد مويس "وست هام يونايتد".

وقد انتزع "مانشستر سيتي" لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنصرم، فيما نال هاري كين جائزتي هداف المسابقة برصيد 23 هدفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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