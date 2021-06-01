سياسة
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خطأ مطبعي.. لماذا بقي اسم ساحة رئيسية في روما مغطى بقطعة قماش؟
بعد أن أطلقت بلدية روما اسم الرئيس السابق كارلو أزيليو تشامبي على إحدى ساحات العاصمة الإيطالية، شهدت مراسم الافتتاح حدثاً غريباً إذ لم يكشف عن لوحة الساحة بسبب خطأ مطبعي في صياغة الاسم.
خطأ مطبعي.. لماذا بقي اسم ساحة رئيسية في روما مغطى بقطعة قماش؟
خطأ مطبعي يؤخر إسدال الستار عن اسم إحدى ساحات العاصمة الإيطالية روما  / AFP
1 يونيو 2021

أطلقت بلدية روما اسم الرئيس السابق كارلو أزيليو تشامبي على إحدى ساحات العاصمة الإيطالية، غير أن هذه المراسم لم تحصل بالشكل المرسوم لها بسبب خطأ مطبعي في صياغة الاسم على اللوحة الموضوعة في المكان.

وبقيت اللوحة المصنوعة من حجر تافرتين الجيري تكريماً لتشامبي الذي تولى رئاسة إيطاليا بين 1999 و2006، مغطاة بقطعة قماش باللونين الأصفر والأحمر (رمز روما) خلال مراسم التدشين إثر اكتشاف خطأ مطبعي في صياغة كلمة "أزيليو"، الاسم الثاني للرئيس.

وشهد على هذا الخطأ الرئيس الحالي سيرجيو ماتاريلا واثنان من أبناء كارلو أزيليو تشامبي ورئيسة بلدية روما فيرجينيا راجي التي تثير إدارتها لشؤون العاصمة الإيطالية انتقادات كبيرة.

وعزت بلدية روما الإبقاء على اللوحة مغطاة خلال المراسم إلى ما قالت إنها أضرار لحقت بها خلال نصبها، غير أن الأشخاص الموجودين في المكان لاحظوا هذا الخطأ من خلف الغطاء القماشي.

وجرى تصحيح الخطأ على اللوحة لكن بعد انتهاء المراسم. وقالت رئيسة البلدية المرشحة لولاية جديدة هذا الخريف "لم يجرِ إعلامي بالموضوع سوى صباح اليوم. أعطيت أوامري فوراً بإقامة لوحة جديدة، وهي باتت في مكانها"، وذلك بعد موجة تعليقات ساخرة عبر الشبكات الاجتماعية إثر هذا الخطأ.

وتولى كارلو أزيليو تشامبي الذي توفي سنة 2016 عن 96 عاماً، أيضا رئاسة وزراء إيطاليا بين 1993 و1994، ورئاسة المصرف المركزي الإيطالي بين 1979 و1993.

وتقع الساحة المخصصة له على ضفاف نهر تيبر عند سفح أفنتينو، إحدى تلال روما السبعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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