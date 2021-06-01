سياسة
2 دقيقة قراءة
إسرائيل: سنطلب من البنتاغون المساعدة بتجديد مخزون القبة الحديدية
قالت قناة "كان" العبرية الرسمية، إن "وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، سينقل طلب تل أبيب خلال زيارته المقررة إلى واشنطن الأربعاء، والمقرر أن يلتقي خلالها نظيره الأمريكي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان".
إسرائيل: سنطلب من البنتاغون المساعدة بتجديد مخزون القبة الحديدية
إسرائيل ستنقل طلباً لواشنطن لدعم مخزون القبة الحديدية  / Reuters
1 يونيو 2021

قالت إذاعة عبرية، مساء الثلاثاء، إن إسرائيل ستطلب من الولايات المتحدة مساعدة "طارئة" في تجديد مخزون صواريخ "القبة الحديدية" بعد العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تسهال)، أن "تلك المساعدات تقدر بنحو مليار دولار".

فيما قالت قناة "كان" العبرية الرسمية، إن "وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، سينقل طلب تل أبيب خلال زيارته المقررة إلى واشنطن الأربعاء، والمقرر أن يلتقي خلالها نظيره الأمريكي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان".

ونقلت القناة، عن مصدر إسرائيلي لم تسمه، أن الحديث يدور عن تجديد مخزون صواريخ "تامير" الاعتراضية المستخدمة في المنظومة الدفاعية الإسرائيلية المضادة للصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

وكان الجيش الإسرائيلي قد استخدم كميات كبيرة جداً من الصواريخ الاعتراضية، في منظومة القبة الحديدية خلال العدوان على غزة الذي استمر 11 يوماً.

وقال غانتس في 19 مايو/أيار الماضي، قبل يومين من انتهاء العدوان على غزة، إن الجيش الإسرائيلي اعترض 1000 صاروخ أطلق من غزة، باستخدام منظومة القبة الحديدية.

ويبلغ سعر الصاروخ الواحد من نوع "تامير" 50 ألف دولار، حسب موقع "غلوبس" الاقتصادي العبري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us