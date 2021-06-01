قالت إذاعة عبرية، مساء الثلاثاء، إن إسرائيل ستطلب من الولايات المتحدة مساعدة "طارئة" في تجديد مخزون صواريخ "القبة الحديدية" بعد العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تسهال)، أن "تلك المساعدات تقدر بنحو مليار دولار".

فيما قالت قناة "كان" العبرية الرسمية، إن "وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، سينقل طلب تل أبيب خلال زيارته المقررة إلى واشنطن الأربعاء، والمقرر أن يلتقي خلالها نظيره الأمريكي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان".

ونقلت القناة، عن مصدر إسرائيلي لم تسمه، أن الحديث يدور عن تجديد مخزون صواريخ "تامير" الاعتراضية المستخدمة في المنظومة الدفاعية الإسرائيلية المضادة للصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

وكان الجيش الإسرائيلي قد استخدم كميات كبيرة جداً من الصواريخ الاعتراضية، في منظومة القبة الحديدية خلال العدوان على غزة الذي استمر 11 يوماً.

وقال غانتس في 19 مايو/أيار الماضي، قبل يومين من انتهاء العدوان على غزة، إن الجيش الإسرائيلي اعترض 1000 صاروخ أطلق من غزة، باستخدام منظومة القبة الحديدية.

ويبلغ سعر الصاروخ الواحد من نوع "تامير" 50 ألف دولار، حسب موقع "غلوبس" الاقتصادي العبري.