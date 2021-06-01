أعلن الجيش الأمريكي الثلاثاء، إتمام نحو 44% من عملية سحب قواته من أفغانستان.

جاء ذلك في بيان صادر عن القيادة المركزية "سنتكوم"، في إطار تقديم تحديثات أسبوعية عن التقدم المحرز بخصوص الانسحاب من أفغانستان.

وقالت "سنتكوم" في البيان، إنه حتى 31 مايو/أيار الماضي "أكملنا سحب ما بين 30 و44% من قواتنا من أفغانستان".

وأضافت أنه تم أيضاً سحب نحو 300 طائرة شحن من طراز "C-17" من أفغانستان، وتخصيص 13 ألف قطعة من المعدات العسكرية لتدميرها منذ قرار الرئيس جو بايدن بالانسحاب.

وأوضح البيان أن منشأة عسكرية إضافية سُلِّمت إلى القوات الأفغانية في الأسبوع الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها تتوقع "عمليات نقل إضافية للقواعد والأصول العسكرية في المستقبل" لتعزيز القوات الأفغانية.

وتمتنع الولايات المتحدة عن إعطاء نسبة محددة من عملية الانسحاب بسبب مخاوف أمنية.

وحدد بايدن 11 سبتمبر/أيلول المقبل موعداً نهائياً لسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان، إذ تصر "طالبان" على انسحاب القوات الأجنبية لإنهاء حرب استمرت 20 عاماً، وكلّفت واشنطن نحو 2.2 تريليون دولار، كما أسفرت عن مقتل 2400 عسكري، وفقاً لمشروع تكاليف الحرب الذي أعدّته جامعة براون الأمريكية.

وتعاني أفغانستان حرباً قاسية منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن، بحكم "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر من العام نفسه في الولايات المتحدة.