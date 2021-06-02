سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 2 يونيو/حزيران 2021
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خلاصات من TRT عربي: 2 يونيو/حزيران 2021
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلوم نظيره الأمريكي جو بايدن على دعم بلاده تنظيمات إرهابية / AA
2 يونيو 2021

أهم الأحداث:

أردوغان يلوم بايدن على دعم تنظيمات إرهابية ويؤكد تحسين العلاقات مع القاهرة، وإيران تؤكد أنّ محادثات فيينا لا تواجه مأزقاً.

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أردوغان يلوم بايدن على دعم تنظيمات إرهابية ويؤكد تحسين العلاقات مع القاهرة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إنه سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة دول الناتو وسيتباحثان في عدد من الملفات. [TRT عربي]

وفي حوار مع شبكة TRT، عبّر الرئيس التركي عن استيائه حيال ما وصلت إليه العلاقات التركية الأمريكية قائلاً "عملنا مع الإدارات الأمريكية السابقة ولكن العلاقات لم تصل إلى هذا المستوى مِن التدهور". [TRT عربي]

وعن العلاقات المصرية التركية، لفت أردوغان إلى أن "هناك وحدة في القدر بين الشعبين المصري والتركي". [TRT عربي]

وأشار الرئيس التركي إلى أنه "لا يمكن المقارنة بين العلاقات التركية المصرية والعلاقات المصرية اليونانية، فالعلاقة بين الشعبين التركي والمصري لا يمكن مقارنتها". [TRT عربي]

إيران: محادثات فيينا لا تواجه مأزقاً

نفى متحدث إيراني، الثلاثاء، تعثّر المفاوضات الرامية إلي إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع القوى العالمية، وقال إنّ إيران تعتقد أنّ العراقيل التي تقف في سبيل ذلك الهدف معقدة لكنها لا تستعصي على الحل. [TRT عربي]

وتتفاوض إيران والقوى العالمية الستّ في فيينا منذ أبريل/نيسان للاتفاق على خطوات تتخذها طهران وواشنطن فيما يتعلق بالأنشطة النووية والعقوبات من أجل استئناف العمل بالاتفاق. [TRT عربي]

وقال دبلوماسيّان غربيّان ومسؤول إيراني إنّ المحادثات ستتوقف الخميس على الأرجح للتشاور في عواصم الدول المشاركة، لكن لم يتضح ما إذا كانت ستُستأنف قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 18 يونيو/حزيران، والتي من المتوقع أن يفوز بها مرشح ينتمي إلى تيار المحافظين ليتولى المنصب خلفاً للرئيس البراجماتي الحالي. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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