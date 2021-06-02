اشتعلت النيران في أكبر سفينة للبحرية الإيرانية ثم غرقت في وقت لاحق، الأربعاء، في خليج عمان في ظروف غامضة، حسبما ذكرت وكالات الأنباء شبه الرسمية.

وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، نقلاً عن بيان للبحرية الإيرانية، الثلاثاء، أنّ حريقاً شبّ في سفينة تدريب تابعة لها بالقرب من مدخل الخليج، لكنّ جميع أفرادها تمكنوا من النزول بأمان.

ونقلت الوكالة عن البيان، دون الخوض في التفاصيل، أنّ عمليات مكافحة الحريق مستمرة على متن السفينة التي كانت بالقرب من ميناء جاسك الإيراني الواقع على خليج عمان، مضيفة أنّ السفينة كانت في مهمة تدريب.

ولم يذكر البيان سبب الحريق.

وكانت إيران أعلنت في أبريل/نيسان أنّ إحدى سفنها استُهدفت في البحر الأحمر، بعد تقارير إعلامية أنّ السفينة تعرضت للهجوم بألغام.

وكان ذلك أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات على سفن شحن مملوكة لإسرائيل وإيران منذ أواخر فبراير/شباط حمّلت إحداهما الأخرى المسؤولية عنها.

وفي العام الماضي، أصابت سفينة حربية إيرانية أخرى بصاروخ خلال مناورة، في حادث عرضي أدى إلى مقتل 19 بحاراً وإصابة 15 آخرين.

ووقع الحادث أثناء تدريب في خليج عمان، وهو ممر مائي حساس يتصل بمضيق هرمز الذي يمرّ عبره نحو خُمس نفط العالم. وتُجري إيران تدريبات بانتظام في المنطقة.