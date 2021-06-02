سياسة
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أقار: تركيا تواصل مكافحة الإرهاب على الحدود الجنوبية للناتو وأوروبا
أشار وزير الدفاع التركي خلال مشاركته في اجتماع وزراء دفاع دول الناتو إلى أنّ هذا الاجتماع يأتي في إطار التحضيرات لقمة رؤساء وزعماء دول الناتو المرتقبة في بروكسل في 14 يونيو/حزيران الجاري.
أقار: تركيا تواصل مكافحة الإرهاب على الحدود الجنوبية للناتو وأوروبا
بيّن أقار أن تنظيمي داعش، و"YPG/PKK" على رأس من تكافحهم تركيا من المنظمات الإرهابية / AA
2 يونيو 2021

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إنّ بلاده تواصل مكافحة الإرهاب على الحدود الجنوبية لحلف الناتو، والقارة الأوروبية.

جاء ذلك في كلمة له الثلاثاء، خلال مشاركته في اجتماع وزراء دفاع دول الناتو، عبر اتصال مرئي، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وبيّن أقار أن تنظيمي داعش، و"YPG/PKK" على رأس من تكافحهم تركيا مِن المنظمات الإرهابية.

وأشار البيان إلى أنّ هذا الاجتماع يأتي في إطار التحضيرات لقمة رؤساء وزعماء دول الناتو المرتقبة في بروكسل في 14 يونيو/حزيران الجاري.

وأضاف البيان أنّ الوزير التركي أكد على مساهمات بلاده في إطار الحلف، لافتاً إلى أنّها تتولى مهمة قيادة القوة المشتركة عالية الجاهزية للناتو في أوقات الأزمات، للعام الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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