سياسة
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أكسيوس: ديمقراطيون بمجلس الشيوخ يضغطون على إدارة بايدن بشأن إعادة إعمار غزة
نشر موقع أكسيوس الأمريكي رسالة موجهة من عدد من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تُطالبه بالضغط على إسرائيل كي تسمح بدخول المساعدات الإنسانية والمواد اللازمة لإعادة إعمار غزة.
أكسيوس: ديمقراطيون بمجلس الشيوخ يضغطون على إدارة بايدن بشأن إعادة إعمار غزة
الرسالة حملت توقيع 17 سيناتوراً بينهم بيرني ساندرز وإليزابيث وارن / Reuters
2 يونيو 2021

وجّه عدد من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مطالبين فيها بالضغط على إسرائيل كي تسمح بدخول المساعدات الإنسانية والمواد اللازمة لإعادة إعمار غزة.

الرسالة حملت توقيع 17 سيناتوراً يقودهم السيناتور كريس فان هولن وتضم أسماء بارزة بينها بيرني ساندرز وإليزابيث وارن المرشحان السابقان لرئاسيات 2020، حسب الرسالة التي حصل عليها موقع أكسيوس الأمريكي.

وتأتي الرسالة في الوقت الذي أخبرت فيه إسرائيل كلاً من الولايات المتحدة ومصر بأنها لن تسمح بإعادة إعمار غزة إلا في حالة إحراز تقدّم فيما يخصّ ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حركة "حماس".

وطالبت الرسالة بفتح المعابر الحدودية أمام حركة موظفي الإغاثة والسماح بدخول الوقود ومواد البناء، ورفع تقييد الحركة على الفلسطينيين الراغبين في تلقي العلاج أو زيارة أقاربهم.

ودعا السناتورات إلى عودة الدعم المالي الأمريكي للجهود الإنسانية في غزة إلى مرحلة ما قبل الرئيس السابق دونالد ترمب، وطالبوا بتعيين سفير في إسرائيل وقنصل عام في القدس للتنسيق مع الفلسطينيين.

مصدر:TRT عربي
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