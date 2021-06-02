سياسة
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"إسرائيل لم تتعلم أي درس".. تركيا تدين التصديق على إنشاء مستوطنات في الضفة
قالت وزارة الخارجية التركية إنها تدين تصديق إسرائيل على بناء 350 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت إيل" بالضفة الغربية المحتلة، مضيفة أنّ "إسرائيل لم تتعلم أي درس من الأحداث السابقة".
"إسرائيل لم تتعلم أي درس".. تركيا تدين التصديق على إنشاء مستوطنات في الضفة
احتفل وزراء إسرائيليون بالتصديق على بناء 350 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت إيل" قرب مدينة رام الله - صورة أرشيفية / Reuters
2 يونيو 2021

أدانت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، تصديق إسرائيل على بناء 350 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت إيل"، بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان: "نرفض هذه الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، ونؤكد مرة أخرى أهمية محاسبة إسرائيل على سياساتها وممارساتها التي تشكّل انتهاكاً للقانون الدولي".

وأضافت أنه في الوقت الذي تستمر فيه المعاناة في قطاع غزة، فإنّ مثل هذه الاستفزازات تُظهر أن إسرائيل لم تتعلم أيّ درس من الأحداث السابقة.

والثلاثاء، احتفل وزراء إسرائيليون بالتصديق على بناء 350 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت إيل" قرب مدينة رام الله.

وشارك في حفل وضع حجر الأساس للوحدات الاستيطانية أيضاً رئيس الكنيست (البرلمان) ياريف ليفين، وأعضاء من الأحزاب اليمينية.

وكانت السلطات الإسرائيلية، قد أعلنت التصديق على بناء هذه الوحدات نهاية العام الماضي، فيما تتفاخر حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنها الأكثر بناء للمستوطنات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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