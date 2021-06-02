توقّف نظام تداول الأسهم في البورصة السعودية، الأربعاء، دون إعلان المؤسسة المشغلة سبب ذلك.

وقالت قناة الإخبارية السعودية (حكومية)، إنّ نظام التداول تعطل بحلول الساعة 10:56 (03:00 ت.غ)، فيما لم تعلن البورصة أسباب ذلك حتى الساعة (11:41)، الذي وصفته القناة بأنه غير مسبوق منذ أزيد من 15 عاماً.

بينما قال مركز خدمة عملاء لدى شركة دراية المالية (خاصة)، للأناضول إنه "لا يوجد سبب معلوم للتوقف أو وقت محدد لعودة التداولات مرة أخرى"، في وقت أظهرت شاشة التداول على موقع البورصة، توقفاً تاماً.

وسبق أن توقف نظام التداول في البورصة السعودية بشكل متعمّد، في الأحداث الكبرى كالأعياد وبعض المناسبات الطارئة.

والبورصة السعودية الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتتكون من 200 شركة موزعة على 20 قطاعاً.