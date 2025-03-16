وقالت الوزارة في بيان، إن "مجموعة من مليشيا حزب الله تقوم، عبر كمين، بخطف ثلاثة من عناصر الجيش العربي السوري على الحدود السورية-اللبنانية قرب سد زيتا غرب حمص، قبل أن تقتادهم إلى الأراضي اللبنانية، وتصفّيهم تصفية ميدانية".

وأضافت أنها "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد هذا التصعيد الخطير من مليشيا حزب الله".

على الجانب الآخر، نفى مكتب العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان، “بشكل قاطع ما يجري تداوله بشأن وجود أي علاقة لحزب الله بالأحداث التي جرت اليوم على الحدود اللبنانية-السورية"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وشدّد المكتب على أنه "لا علاقة لحزب الله بأي أحداث تجري داخل الأراضي السورية".

وتسعى الإدارة السورية الجديدة لضبط الأوضاع الأمنية في البلاد وتعزيز قبضتها على الحدود مع دول الجوار ومنها لبنان، بما يشمل ملاحقة مهربي المخدرات وفلول النظام السابق الذين يثيرون القلاقل الأمنية.

وتتّسم الحدود اللبنانية-السورية بتداخلها الجغرافي، إذ تتكون من جبال وأودية وسهول بلا علامات أو إشارات تدلّ على الحدّ الفاصل بين البلدين، اللذين يرتبطان بـ6 معابر حدودية برية على طول نحو 375 كم.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، منهية 61 عاماً من حكم نظام البعث و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.

وارتبط حزب الله بعلاقات قوية مع نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي حكم لمدة 24 عاماً بين عامَي 2000 و2024.