سياسة
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جاوش أوغلو: على إسرائيل التخلي عن سياساتها الخاطئة ووقف اعتداءاتها بفلسطين
أكّد وزير الخارجية التركي أنه "ليس المهمّ من سيشكل الحكومة في إسرائيل، بل المهمّ هو نوع السياسة التي ستتبعها"، مضيفاً أن "تراجُع إسرائيل عن سياساتها الخاطئة سيساهم في تحسين علاقاتها مع دول كثيرة، لا مع تركيا فحسب".
جاوش أوغلو: على إسرائيل التخلي عن سياساتها الخاطئة ووقف اعتداءاتها بفلسطين
جاوش أوغلو: يجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، والتراجع عن الخطوات التي تستنزف حل الدولتين، والعودة إلى مباحثات السلام / AA
2 يونيو 2021

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إنه أياً كانت الحكومة التي ستتشكل في إسرائيل، فعليها التخلي عن السياسات الخاطئة إن كانت ترغب في علاقات جيدة مع تركيا.

جاء ذلك في تصريحات له الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التوغولي روبرت دوسي، بالعاصمة أنقرة.

وأضاف: "ليس المهم من سيؤسس الحكومة في إسرائيل، بل المهم نوع السياسة التي ستتبعها، وأياً كان شكل الحكومة الإسرائيلية فعليها التخلي عن السياسات الخاطئة في المقام الأول، إن كانت ترغب في علاقات جيدة معنا".

وأكد جاوش أوغلو أنه يجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، والتراجع عن الخطوات التي تستنزف حلّ الدولتين، والعودة إلى مباحثات السلام.

وأشار إلى استمرار السلطات الإسرائيلية في إنشاء المستوطنات غير الشرعية، والسعي لسلب مزيد من الأراضي الفلسطينية، داعياً إياها إلى التراجع عن هذه الخطوات، والكفّ عن الإجراءات التي تستنزف الوضع السياسي للقدس.

وشدّد على أن تراجع إسرائيل عن سياساتها الخاطئة سيساهم في تحسين علاقاتها مع دول كثيرة، لا مع تركيا فحسب.

وأوضح أن النقاط التي ذكرها أعلاه هي تطلعات المجتمع الدولي كافة من إسرائيل، لا تطلعات تركيا فقط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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