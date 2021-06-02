سياسة
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بتعويضات تتجاوز 1.4 مليار يورو.. آلاف العائلات الهولندية تقاضي "تيك توك"
أفادت المؤسسة الهولندية لأبحاث معلومات السوق الأربعاء، بأن أكثر من 64 ألف عائلة هولندية أقامت دعوات قضائية تطالب منصة الفيديو "تيك توك" بتعويضات تتجاوز 1.4 مليار يورو، بسبب "انتهاكات لحقوق الأطفال".
بتعويضات تتجاوز 1.4 مليار يورو.. آلاف العائلات الهولندية تقاضي "تيك توك"
#FZW82 : India bans 59 Chinese mobile apps over 'security' concerns / AFP
2 يونيو 2021

أقامت آلاف العائلات الهولندية دعوات قضائية تطالب منصة الفيديو "تيك توك" بتعويضات تتجاوز 1.4 مليار يورو.

وقالت المؤسسة الهولندية لأبحاث معلومات السوق الأربعاء، إن الدعوات أُقيمت من طرف أكثر من 64 ألف عائلة تتهم المنصة بجمع "بيانات من القصّر لتظهر لهم إعلانات مستهدفة دون طلب إذن".

وأشارت العائلات أيضاً إلى أن المنصة الشهيرة تعرّض الأطفال للخطر خلال ما يُعرف بـ"التحديات"، إذ يطلب المستخدمون من بعضهم البعض فعل أشياء شديدة الخطورة.

والمؤسسة الهولندية لأبحاث معلومات السوق هي منظمة غير ربحية معنية بحماية حقوق مستخدمي شبكة الإنترنت.

وكانت منصة "تيك توك" التي تملكها مجموعة "بايت دانس" الصينية، قد قطعت على نفسها من قبل، تعهدات باتخاذ خطوات من شأنها ضمان سلامة مستخدميها من صغار السن.

وحسب شروط استخدام المنصة، يحتاج القصّر إلى موافقة أولياء أمورهم، ولا يُسمح بشكل عام لمن هم دون 13 عاماً باستخدامها.

وتؤكد المنصة على موقعها الإلكتروني، وجود إعدادات للتحكم في الخصوصية متاحة للمستخدمين حتى يتمكنوا من "اختيار الإعدادات المناسبة لهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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