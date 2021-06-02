سياسة
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مجلس الأمن القومي التركي يستنكر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين
بيان صادر عن المجلس عقب اجتماعه برئاسة رئيس البلاد رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة يدين بشدة "الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وممارساته اللاإنسانية التي تستهدف عمداً المدنيين".
مجلس الأمن القومي التركي يستنكر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين
اجتماع مجلس الأمن القومي التركي برئاسة رئيس البلاد رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة / AA
2 يونيو 2021

دعا مجلس الأمن القومي التركي، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤولياته للحيلولة دون تكرار الاعتداءات الإسرائيلية، وإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس عقب اجتماعه برئاسة رئيس البلاد رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة.

وأدان المجلس بشدة "الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وممارساته اللاإنسانية التي تستهدف عمداً المدنيين".

وقال: "ندعو المجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤولياته دون تأخير للحيلولة دون تكرار الاعتداءات الإسرائيلية التي ترقى لجرائم حرب، وإيجاد حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية".

وفيما يخص مكافحة الإرهاب، أكد المجلس استمرار العمليات العسكرية التركية الرامية إلى تحييد المنظمات الإرهابية على طول الحدود الجنوبية للبلاد وجعلها آمنة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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