أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه أن بلاده تجري الاختبارات الأخيرة للقاح المحلي المضاد لفيروس كورونا.

وأكد قوجه في تصريحات أدلى بها الأربعاء عقب اجتماع المجلس العلمي لمكافحة كورونا في العاصمة أنقرة، أن الدراسات المتعلقة باللقاح المحلي مستمرة بوتيرة سريعة.

وأضاف: "نجري الاختبارات الأخيرة للقاح كورونا المحلي، وبمجرد اجتيازها بنجاح سنبدأ استخدامه السريري في أقرب وقت ممكن".

وبخصوص اللقاحات المستخدمة في التطعيم، أضاف: "نحن على ثقة أن اللقاحات المستخدمة في بلدنا فعالة وآمنة".

وأوضح قوجه أن المجلس العلمي ناقش في اجتماعه العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجياً، بالإضافة إلى برنامج التطعيم.

ودعا إلى التزام التدابير المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا، مؤكداً أهمية التدابير الفردية لمكافحة الفيروس.

وتابع: "ستكون التدابير الفردية مهمة للغاية، وسنتعلم المشاركة في الحياة الطبيعية من خلال اتخاذ تدابيرنا الخاصة".

وحتى مساء الثلاثاء، بلغت حصيلة الإصابات في تركيا 5 ملايين و256 ألفاً و516، تعافى منها 5 ملايين و124 ألفاً و81، وتوفي 47 ألفاً و656، حسب معطيات وزارة الصحة التركية.