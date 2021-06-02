سياسة
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بعد النمسا.. نشر خريطة لدور عبادة المسلمين في مدينة ألمانية
الخريطة التي نشرتها "مجموعة كاسل للدراسات"، حملت اسم "الخريطة الإسلاموية في كاسل" وتضمنت بيانات حول الجهات التي شيدت دور العبادة في المدينة، وبجانبها أعلام بلادها.
بعد النمسا.. نشر خريطة لدور عبادة المسلمين في مدينة ألمانية
تضمنت الخريطة بيانات مفصلة عن دور العبارة المشار إلى مواقعها / AA
2 يونيو 2021

نشرت مجموعة ألمانية تزعم أنها مختصة في الدراسات، خريطة تظهر مواقع جوامع ودور عبادة المسلمين في مدينة كاسل، وسط البلاد.

الخريطة التي نشرتها "مجموعة كاسل للدراسات"، حملت اسم "الخريطة الإسلاموية في كاسل" وتضمنت بيانات حول الجهات التي شيدت دور العبادة في المدينة، وبجانبها أعلام بلادها.

كما تضمنت الخريطة بيانات مفصلة عن دور العبارة المشار إلى مواقعها.

وأفادت المجموعة المذكورة، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، بأن مدينة "كاسل" باتت "مركزاً للإسلام السياسي"، منتقدة الجماعات الإسلامية الألمانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إطلاق وزيرة الاندماج النمساوية سوزان راب موقعاً على الإنترنت يسمى "الخريطة الوطنية للإسلام" أعدها "مركز توثيق الإسلام السياسي" تتضمن قائمة أسماء ومواقع أكثر من 620 مسجداً وجمعية إسلامية وتتضمن أسماء مسؤولين مسلمين.

ولاقت هذه الخطوة انتقادات من قبل أطياف مختلفة في المجتمع، لا سيما وأنها تشبه ما قام به الألمان النازيون من تحديد مواقع مراكز عمل اليهود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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