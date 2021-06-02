أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن زعيم حزب "يش عتيد" المعارض يائير لابيد نجح بتشكيل الائتلاف الحكومي الذي سيحل محل حكومة بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك بعد أن وافقت القائمة العربية الموحدة في وقت متأخر الأربعاء وذلك لأول مرة في تاريخ إسرائيل، على الانضمام إلى ائتلاف حكومي مناهض لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما جاء في بيان.

وقام منصور عباس، رئيس "القائمة" التي يمثلها أربعة نواب، "بتوقيع اتفاق الائتلاف لتشكيل حكومة وحدة" وفق البيان الصادر عن مكتب رئيس المعارضة يائير لابيد الذي كان لديه مهلة حتى 23,59 من ليل الأربعاء ليبلغ الرئيس الإسرائيلي بأنه جمع أصواتاً كافية لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال عباس في إعلان متلفز "وقعت اتفاقاً مع يائير لابيد (..) بعد أن توصلنا إلى عدد من الاتفاقات المهمة حول مواضيع مختلفة تصب في مصلحة المجتمع العربي" في إسرائيل.

يذكر أن هذا الائتلاف سينهي 12 عاماً متتالية من حكم نتنياهو الذي شغل أطول فترة رئاسة وزراء في تاريخ إسرائيل.