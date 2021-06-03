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لابيد يطيح بنتنياهو بدعم قائمة عربية لأول مرة، ومجلس الأمن القومي التركي يستنكر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

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تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. لابيد يطيح بنتنياهو بدعم قائمة عربية لأول مرة

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن زعيم حزب "يش عتيد" المعارض يائير لابيد نجح في تشكيل الائتلاف الحكومي الذي سيحل محل حكومة بنيامين نتنياهو. [TRT عربي]

جاء ذلك بعد أن وافقت القائمة العربية الموحدة في وقت متأخر الأربعاء، وذلك لأول مرة في تاريخ إسرائيل، على الانضمام إلى ائتلاف حكومي مناهض لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما جاء في بيان. [TRT عربي]

وقام منصور عباس، رئيس "القائمة" التي يمثلها أربعة نواب، "بتوقيع اتفاق الائتلاف لتشكيل حكومة وحدة"، وفق البيان الصادر عن مكتب رئيس المعارضة يائير لابيد الذي كان لديه مهلة حتى 23.59 من ليل الأربعاء ليبلغ الرئيس الإسرائيلي بأنه جمع أصواتاً كافية لتشكيل الحكومة المقبلة. [TRT عربي]

مجلس الأمن القومي التركي يستنكر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

دعا مجلس الأمن القومي التركي، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤولياته للحيلولة دون تكرار الاعتداءات الإسرائيلية، وإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية. [TRT عربي]

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس عقب اجتماعه برئاسة رئيس البلاد رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة. [TRT عربي]

وأدان المجلس بشدة "الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وممارساته اللاإنسانية التي تستهدف عمداً المدنيين". [TRT عربي]