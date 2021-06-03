بعث أعضاء بالكونغرس الأمريكي، الأربعاء، بخطاب إلى وزير الدفاع لويد أوستن، ذكروا فيه أنهم سيدعمون الطلب الذي من المحتمل أن تقدمه إسرائيل للحصول على مليار دولار إضافي كمساعدات عسكرية عاجلة.

جاء ذلك في خطاب وجهه 55 نائباً بالكونغرس إلى وزير الدفاع. وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصادر في المجلس.

وأكد الخطاب، الذي قاد الدعوة إليه عضو مجلس النواب عن ولاية نيو جيرسي جوش جوتهايمر، ووقعه نوابٌ من الديمقراطيين والجمهوريين، التزام الولايات المتحدة "الراسخ" أمن إسرائيل.

وأشار النواب في خطابهم إلى أن إسرائيل بصدد المطالبة بشكل عاجل بمليار دولار إضافي كمساعدة عسكرية من الولايات المتحدة، مؤكدين أنهم سيدعمون ذلك في الكونغرس إذا وصل إليهم أي طلب بهذا الخصوص.

والثلاثاء، كان السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قد قال: إنّ "إسرائيل ستطلب من الولايات المتحدة تمويلاً طارئاً بقيمة مليار دولار لتجديد مخزونها من الصواريخ الاعتراضية لنظام القبة الحديدية"، وذلك خلال زيارته القدس المحتلة.

والولايات المتحدة، التي لا تزال تقدم 3.8 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل سنوياً ، أثارت ردود فعل غاضبة لدى الجمهوريين والديمقراطيين، على خلفية دعمها لإسرائيل دون قيد أو شرط في عدوانها الأخير على قطاع غزة والقدس، الذي جرى في مايو/أيار الماضي.

وكان نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي طرحوا في 20 مايو/أيار الماضي مشروع قانون يسعى إلى حجب مبيعات أسلحة دقيقة التوجيه، تبلغ قيمتها 735 مليون دولار لإسرائيل، في رد فعل رمزي على تصعيد العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وقطاع غزة.