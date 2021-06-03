سياسة
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سفير الإمارات يتلقى دعوات استيطانية للمشاركة في اقتحام الأقصى.. ما القصة؟
تجمع استيطاني يدعو السفير الإماراتي في إسرائيل إلى المشاركة في اقتحام المسجد الأقصى، وزيارة ما يسمونه "جبل الهيكل" معهم.. ما القصة؟
سفير الإمارات يتلقى دعوات استيطانية للمشاركة في اقتحام الأقصى.. ما القصة؟
"مؤسسة إرث جبل الهيكل" وجّهت رسالة إلى آل خاجة دعته لزيارة جبل الهيكل المزعوم / وسائل التواصل
3 يونيو 2021

بعد الغضب الشعبي العربي الواسع إثر زيارة السفير الإماراتي في إسرائيل محمد آل خاجة، الأحد، للزعيم الروحي لحركة "شاس" الدينية الحاخام شلوم كوهين، في مدينة القدس الفلسطينية المحتلة، خرجت دعوات لتجمّع استيطاني متطرف تدعو السفير للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى.

وتأتي الدعوات رداً على قول الحاخام للسفير إن يهود إسرائيل لا يستطيعون زيارة ما يُسمى بـ"جبل الهيكل"، إذ تقول هذه التجمعات إن "مزاعم الحاخام غير صحيحة ومغالطة"، حسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية (كان).

ونشرت الهيئة تغريدة على تويتر قالت فيها إن "مؤسسة إرث جبل الهيكل" وجّهت رسالة إلى آل خاجة دعته لزيارة جبل الهيكل المزعوم، قائلة: إن "اليهود طالما كانوا يحلمون باليوم الذي يصبح فيه جبل الهيكل حراً، وتصبح فيه حرية العبادة كاملة، ويتحول إلى مركز سلام عالمي".

وخلال زيارته، كانت هيئة "كان" ذكرت أن آل خاجة وكوهين ناقشا "الأوضاع المتفجرة في المسجد الأقصى"، وناقشا أيضاً أوضاع اليهود المقيمين في دول الخليج، وانطباع السفير الإماراتي عن إسرائيل.

ودعا آل خاجة كوهين إلى القيام بزيارة رسمية لدولة الإمارات، فيما قدم له كوهين هدية و"حياه بمباركة الكهنة"، بحسب الهيئة.

ومطلع مارس/آذار الماضي قدم "آل خاجة" أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، كأول سفير لبلاده في إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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