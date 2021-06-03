سياسة
3 دقيقة قراءة
أحدث نجمة.. ناشطة باكستانية تتصدر غلاف مجلة "فوغ" البريطانية
نشرت الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زي صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تتصدر غلاف مجلة "فوغ" البريطانية كأحدث نجمة غلاف لها. وقالت إنها "متحمسة وممتنة" لتكون أحدث نجمة غلاف للمجلة.
أحدث نجمة.. ناشطة باكستانية تتصدر غلاف مجلة "فوغ" البريطانية
ملالا يوسف زي تتصدر غلاف مجلة "فوغ" كأحدث نجمة غلاف
3 يونيو 2021

نشرت الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زي صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تتصدر غلاف مجلة "فوغ" البريطانية كأحدث نجمة غلاف لها.

وتحدثت يوسف زي، التي تخرجت حديثاً في جامعة أكسفورد والمنتجة التلفزيونية الناشئة، خلال جلسة التصوير، عن إيمانها ونشاطها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وشراكتها الجديدة مع خدمة "Apple TV+".

ويتضمن الملف الشخصي، الذي سيظهر في عدد يوليو/تموز من مجلة "فوغ"، إشادة من بعض المعجبين البارزين بيوسف زي، بما في ذلك السيدة الأولى السابقة في الولايات المتحدة ميشيل أوباما، التي وصفتها بأنها "استثنائية بالفعل"، والرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك، الذي قال لـ"فوغ": "لا أعتقد أن هناك أي شخص مثلها تماماً".

وتُظهر صور الغلاف الناشطة الباكستانية مرتديةً زيّاً أحمر اللون من تصميم مصممة الأزياء البريطانية ستيلا مكارتني، مع حجابٍ باللون ذاته.

وداخل عدد المجلة تظهر يوسف زي خلال جلسة التصوير مرتديةً قميصاً أحمر اللون وسروالاً من الكتان، من قبل المصممة الأوروغوايانية غابرييلا هيرست، وأقرنت الإطلالة مع حجاب باللون الأزرق.

وصفت يوسف زي في مقابلتها مع المجلة حجابها بأنه "رمز ثقافي لنا نحن البشتون"، في إشارة إلى المجموعة العرقية ذات الغالبية السنية التي تنحدر منها.

وأوضحت: "نحن الفتيات المسلمات أو الفتيات من البشتون أو الفتيات الباكستانيات، عندما نتبع لباسنا التقليدي فإننا نعتبر مضطهدات، أو لا صوت لنا، أو نعيش في ظل النظام الأبوي. أريد أن أقول للجميع إنه يمكن أن يكون لك صوتك الخاص في ثقافتك، ويمكنك أن تتمتع بالمساواة في ثقافتك".

وكتبت يوسف زي عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" أنها "متحمسة وممتنة" لتكون أحدث نجمة غلاف للمجلة، مضيفة "أتمنى أن تعرف كل فتاة ترى هذا الغلاف أنها تستطيع تغيير العالم".

وأصبحت ملالا أصغر فائزة بجائزة نوبل للسلام في السابعة عشرة من عمرها، و تخرجت حديثاً في جامعة أكسفورد وتعمل حالياً في مجال الإنتاج التلفزيوني الناشئ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us