أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء، تلقيه تهانئ عيد الفطر من رئيسَي موريتانيا وطاجيكستان، بعد مرور ثلاثة أسابيع عليه، مما أثار موجة تعليقات ساخرة في لبنان.

ونشر حساب الرئاسة اللبنانية على فيسبوك منشوراً جاء فيه: "تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برقيتَي تهنئة لمناسبة حلول عيد الفطر، من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان".

وتساءل اللبنانيون عن سبب التأخُّر وما إذا كانت تهنئة متأخرة أم أن الإعلان عنها هو الذي جاء متأخراً، وعلّقوا على المنشور بسخرية قائلين: "حنصير [أصبحنا] بعيد الأضحى فخامتك"، و"أي عيد فطر؟ السنة الجاي [القادمة] مثلاً"، و"ليكون عم تحكوا عن الفطر الأسود".

وكان عون نشر على حسابه على فيسبوك تهنئة يوم العيد قائلاً: "بحلول عيد الفطر السعيد تهنئتي للبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً في هذه المناسبة التي تتوّج شهر الفضيلة. وأسأله تعالى أن يعيننا جميعاً، على مواجهة انعكاسات أزمتنا الخانقة للعبور بوطننا إلى ضفة النهوض. عسى أن نستلهم من روحانية هذا الزمن معاني التضحية وعدم المكابرة في سبيل لبنان".

ويعاني لبنان تأخراً آخَر أكثر أهمية، إذ لا يزال اللبنانيون في انتظار الإعلان عن حكومة للبلاد، فجَرّاء خلافات خاصة بين عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة تخلف حكومة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.

فمنذ تكليفه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يختلف الحريري مع عون حول تشكيل حكومة اختصاصيين (لا ينتمون إلى أحزاب سياسية)، وعدد الحقائب الوزارية، وتسمية الوزراء، بخاصة المسيحيون منهم.

كما تعيش البلاد منذ عام ونصف على وقع أزمة اقتصادية حادَّة، أدَّت إلى انهيار مالي غير مسبوق، وشُحّ في الموادّ الأساسية كالأدوية والمحروقات، فضلاً عن غلاء قياسي في أسعار السلع الغذائية.