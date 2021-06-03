سياسة
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تركيا: معاداة الإسلام في أوروبا وصلت إلى مستوى لا يمكن تجاهله
أوضح نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران، أن "الإسلاموفوبيا" في الدول الأوروبية، أصبحت ممنهجة لا مجرد موسمية، وتشكل خطراً متزايداً.
تركيا: معاداة الإسلام في أوروبا وصلت إلى مستوى لا يمكن تجاهله
المسلمون في أوروبا يواجهون استهدافاً يزداد سوؤه يوماً بعد يوم / AP
3 يونيو 2021

قال نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران، الخميس، إن ظاهرة معاداة الإسلام باتت خطراً ممنهجاً وبنيوياً، لا مجرد مسألة موسمية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، خلال اجتماع للجنة الفرعية للتحقيق والبحث في قضية العنصرية وكراهية الإسلام "الإسلاموفوبيا" بالدول الأوروبية، المنضوية تحت لجنة التحقيق في قضايا حقوق الإنسان بالبرلمان التركي.

وأضاف قيران أن معاداة الإسلام وصلت إلى مستوى لا يمكن تجاهله، وباتت تشكل خطراً مستمراً.

وأشار إلى وجود مساع أوروبية مؤخراً، لتشكيل "إسلام أوروبي" مصطنع، لافتاً إلى أن البلدان الأوروبية التي تقف وراء هذه المساعي، تهدف إلى إيجاد "إسلام محلي".

وفي فبراير/شباط الماضي، وافقت لجنة التحقيق في قضايا حقوق الإنسان بالبرلمان التركي، على إنشاء لجنة فرعية للتحقيق والبحث في "الإسلاموفوبيا" بالدول الأوروبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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