جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الخميس، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، لوكالة الأناضول "إن 215 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

وأضاف أن الاقتحامات جرت صباح اليوم الخميس، واستؤنفت بعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

ويقتحم المستوطنون المسجد يومياً ما عدا يوم الجمعة وهو عطلة أسبوعية للمسلمين، ويوم السبت و هو عطلة أسبوعية للإسرائيليين.

وتتم الاقتحامات على فترتين، صباحية وبعد صلاة الظهر، بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وبدأت الشرطة الإسرائيلية بالسماح للاقتحامات في العام 2003 رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.