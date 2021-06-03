أعلن الممثل المصري محمد رمضان، أن السلطات المصرية تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك.

جاء ذلك في مقطع مصور نشره رمضان عبر حسابه على "إنستغرام"، أوضح فيه أن أحد البنوك التي يتعامل معها، أبلغه بأن الدولة تحفظت على أمواله.

وتابع: "أجبته: أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي، اللهم لا اعتراض".

وأردف: "اللي موجود في البيت قد اللي في البنك".

ولم يجرِ حتى الآن الإعلان عن ملابسات وأسباب التحفظ على أمواله.

وخلال الأيام الماضية أطلق محمد رمضان أغنية جديدة عبر "يوتيوب"، تعاون فيها مع الفنان المغربي ريداون، رداً على حذف يوتيوب أغنية سابقة تعاون فيها مع الفنان المغربي المثير للجدل سعد لمجرد.