سياسة
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"اللي في البيت قد اللي في البنك".. تعليق محمد رمضان على التحفُّظ على أمواله
أعلن الفنان المصري محمد رمضان أن الدولة المصرية تحفظت على أمواله بأحد البنوك، دون ذكر الأسباب، معلقاً: "أنا ومالي ملك بلدي".
"اللي في البيت قد اللي في البنك".. تعليق محمد رمضان على التحفُّظ على أمواله
لم يُعلن حتى الآن عن ملابسات التحفظ على أموال محمد رمضان / AFP
3 يونيو 2021

أعلن الممثل المصري محمد رمضان، أن السلطات المصرية تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك.

جاء ذلك في مقطع مصور نشره رمضان عبر حسابه على "إنستغرام"، أوضح فيه أن أحد البنوك التي يتعامل معها، أبلغه بأن الدولة تحفظت على أمواله.

وتابع: "أجبته: أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي، اللهم لا اعتراض".

وأردف: "اللي موجود في البيت قد اللي في البنك".

ولم يجرِ حتى الآن الإعلان عن ملابسات وأسباب التحفظ على أمواله.

وخلال الأيام الماضية أطلق محمد رمضان أغنية جديدة عبر "يوتيوب"، تعاون فيها مع الفنان المغربي ريداون، رداً على حذف يوتيوب أغنية سابقة تعاون فيها مع الفنان المغربي المثير للجدل سعد لمجرد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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