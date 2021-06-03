أعلنت الحكومة الإثيوبية، الخميس، أن القوات الإريترية بدأت انسحابها من إقليم "تيغراي" شمالي البلاد، بعد 7 أشهر من اندلاع الصراع فيه.

جاء ذلك على لسان بيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أديس أبابا، حسبما نقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

وأضافت سيوم أن القوات الإريترية بدأت بالانسحاب من الإقليم، بعد طلب رسمي قدمته الحكومة الإثيوبية"، دون إشارة لعدد القوات التي انسحبت من المنطقة.

وفي 26 مارس/آذار الماضي، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في بيان أصدره مكتبه، إن إريتريا وافقت على سحب قواتها من إقليم "تيغراي".

ويعتقد أن قوات إريترية أدت دوراً عسكرياً رئيسياً إلى جانب الجيش الإثيوبي في حملة أديس أبابا العسكرية ضد قوات "تيغراي".

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الفيدرالي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، قبل أن تعلن أديس أبابا في الـ28 من الشهر ذاته، انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة حتى اليوم.