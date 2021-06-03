قررت وكالة الفضاء الدولية "ناسا"، الخميس، إطلاق مجموعة من صغار الأخطبوط تصل إلى 100، وحوالي 5 آلاف حيوان مجهري، إلى محطة الفضاء الدولية ISS.

وستتوجه الكائنات بصحبة معدات أخرى خاصة بالتجارب، إلى المحطة الفضائية على متن صاروخ سبيس إكس "فالكون 9".

ويحاول العلماء إجراء تجارب تساعدهم على فهم تأثير رحلات الفضاء، عبر مراقبة التفاعلات بين الحيوانات والميكروبات خارج الكرة الأرضية.

ويمتلك الحبّار جهازاً مناعياً شبيهاً بالإنسان، ما سيساعد "ناسا" على تطوير تدابير وقائية للحفاظ على صحة رواد الفضاء، خلال الرحلات طويلة الأمد.

وقال الباحث الرئيسي في التجربة، جيمي فوستر: "يشترك البشر والحيوانات في الاعتماد على الميكروبات للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والمناعي، وحتى الآن لا نستطيع فهم تأثير رحلات الفضاء على ذلك النوع من التفاعلات الطبيعية المهمة".

وأضاف أن "صغار الأخطبوط ستكون قادرة على إبراز هذه التفاعلات مع الميكروبات وكيفية تغيّرها في الفضاء".

أما الحيوانات المجهرية، فبإمكانها تحمُّل بيئات أكثر قسوة مما تتحمله بقية الكائنات الحية، ما يجعلها مثالية لدراسة استجابة الكائنات الحية للبيئات القاسية ومدى القدرة على التكيُّف معها.

وأوضح توماس بوثبي الباحث بالتجربة، أن ما يهدف إليه العلماء من هذه التجربة، هو "تعلّم الحيل التي تنفذها الكائنات الحية البدائية للتكيف عند الخروج من بيئتها المعتادة، من أجل توفير حماية أفضل لرواد الفضاء في المستقبل".