سياسة
2 دقيقة قراءة
لماذا قررت ناسا إرسال مجموعة من صغار الأخطبوط  إلى الفضاء؟
قررت "ناسا" إطلاق 100 من صغار الأخطبوط و5 آلاف حيوان مجهري، إلى محطة الفضاء الدولية ISS، ما القصة؟
لماذا قررت ناسا إرسال مجموعة من صغار الأخطبوط  إلى الفضاء؟
تهدف "ناسا" إلى تطوير تدابير وقائية للحفاظ على صحة رواد الفضاء، خلال الرحلات طويلة الأمد / AFP
3 يونيو 2021

قررت وكالة الفضاء الدولية "ناسا"، الخميس، إطلاق مجموعة من صغار الأخطبوط تصل إلى 100، وحوالي 5 آلاف حيوان مجهري، إلى محطة الفضاء الدولية ISS.

وستتوجه الكائنات بصحبة معدات أخرى خاصة بالتجارب، إلى المحطة الفضائية على متن صاروخ سبيس إكس "فالكون 9".

ويحاول العلماء إجراء تجارب تساعدهم على فهم تأثير رحلات الفضاء، عبر مراقبة التفاعلات بين الحيوانات والميكروبات خارج الكرة الأرضية.

ويمتلك الحبّار جهازاً مناعياً شبيهاً بالإنسان، ما سيساعد "ناسا" على تطوير تدابير وقائية للحفاظ على صحة رواد الفضاء، خلال الرحلات طويلة الأمد.

وقال الباحث الرئيسي في التجربة، جيمي فوستر: "يشترك البشر والحيوانات في الاعتماد على الميكروبات للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والمناعي، وحتى الآن لا نستطيع فهم تأثير رحلات الفضاء على ذلك النوع من التفاعلات الطبيعية المهمة".

وأضاف أن "صغار الأخطبوط ستكون قادرة على إبراز هذه التفاعلات مع الميكروبات وكيفية تغيّرها في الفضاء".

أما الحيوانات المجهرية، فبإمكانها تحمُّل بيئات أكثر قسوة مما تتحمله بقية الكائنات الحية، ما يجعلها مثالية لدراسة استجابة الكائنات الحية للبيئات القاسية ومدى القدرة على التكيُّف معها.

وأوضح توماس بوثبي الباحث بالتجربة، أن ما يهدف إليه العلماء من هذه التجربة، هو "تعلّم الحيل التي تنفذها الكائنات الحية البدائية للتكيف عند الخروج من بيئتها المعتادة، من أجل توفير حماية أفضل لرواد الفضاء في المستقبل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us