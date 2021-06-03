سياسة
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11 قتيلاً وستة جرحى في مشاجرة بين عائلتين بصعيد مصر
قُتل 11 شخصاً بينهم سيدة وثلاثة أطفال وجُرح ستة آخرون إثر مشاجرة بين عائلتين في محافظة قنا في جنوب البلاد، حسب ما قال مسؤول أمني الخميس.
11 قتيلاً وستة جرحى في مشاجرة بين عائلتين بصعيد مصر
الواقعة بدأت بمقتل شاب صباح الأربعاء فترصدت عائلته سيارة ميكروباص تقل أقارب القاتل / AFP
3 يونيو 2021

قُتل 11 شخصاً بينهم سيدة وثلاثة أطفال وجُرح ستة آخرون إثر مشاجرة بين عائلتين في محافظة قنا في جنوب البلاد، حسب ما قال مسؤول أمني الخميس.

وقال المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية إن الواقعة بدأت بمقتل شاب صباح الأربعاء فترصدت عائلته سيارة ميكروباص تقل أقارب القاتل قادمة إلى قرية أبو حزام من مدينة نجع حمادي التي تبعد أكثر من 550 كلم جنوب القاهرة.

وأضاف: "أطلق الجناة الرصاص بشكل عشوائي وقتلوا 10 وأصابوا 7"، ثم ارتفع عدد القتلى إلى 11 بعد أن توفي أحد المصابين متأثراً بجراحه".

وتجري حالياً "ملاحقات ومطاردات بين الأمن والمتهمين الذين فرّوا إلى الجبل".

وذكرت صحيفة "الأهرام" الحكومية، على موقعها الخميس، "تمكنت قوات الشرطة بقنا، من ضبط 11 متهماً وقطعتي سلاح، بحثاً عن المتهمين في مشاجرة بين عائلتي السعدية والعوامر بقرية أبو حزام".

ويعد الثأر في صعيد مصر من أكثر العادات التي لطالما حاولت الحكومة مواجهتها بسبب الجرائم التي ترتكب باسمه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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