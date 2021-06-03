سياسة
2 دقيقة قراءة
فورين بوليسي: القبة الحديدية الإسرائيلية لن تدوم إلى الأبد
نشرت "فورين بوليسي" تقريراً للكاتب الأمريكي سيث فرانتزمان، حول ما كشفته الحرب الأخيرة في غزة من ضعف في منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية.
فورين بوليسي: القبة الحديدية الإسرائيلية لن تدوم إلى الأبد
"نظام القبة لن يستطيع منع أعداد كبيرة من الصواريخ، وحتى لو رفضت إسرائيل الاعتراف بذلك، لكن صواريخ المقاومة مثّلت تحدياً استراتيجياً لهذه التكنولوجيا" / Reuters
3 يونيو 2021

كشفت حرب الـ11 يوماً الأخيرة في غزة، عن محدودية منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية، التي تحتمي بها إسرائيل كواحد من أهم دفاعاتها الجوية الذي يعمل بنظام خاص لاعتراض الصواريخ، حسب تقرير جديد لمجلة "فورين بوليسي".

وأشار الكاتب سيث فرانتزمان في تقريره، إلى استنجاد وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس بوزير الدفاع الأمريكي أوستن لويد، وطلبه منه مساعدات عسكرية عاجلة بحوالي مليار دولار، لتعزيز القبة الحديدية بصواريخ دفاعية جديدة، بعد إنهاكها خلال الحرب.

ويرى الكاتب أن ما كشف ضعف منظومة "القبة الحديدية" هذه المرة، هو كمية وكثافة الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، التي فاجأت الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن الجولة الأخيرة تختلف تماماً عن المواجهات السابقة في 2009و2012 و2014 وغيرها.

واعتبر الكاتب أن من أهم الرسائل التي يمكن استخلاصها بعد الحرب، أن "نظام القبة لن يستطيع منع أعداد كبيرة من الصواريخ، وحتى لو رفضت إسرائيل الاعتراف بذلك، لكن صواريخ المقاومة مثلت تحدياً استراتيجياً لهذه التكنولوجيا"، على حد وصفه.

وتابع الكاتب: "لو اُطلق ألف صاروخ من غزة ولم يكن هناك قبة حديدية، لاضطرت إسرائيل إلى الزحف حتى حدود القطاع لوقف الصواريخ كما فعلت في عام 2009".

وأضاف الكاتب: "رغم سنوات من العمل وجمع المعلومات الاستخباراتية عن المقاومة الفلسطينية، إلا أن نتيجة الحرب الأخيرة أثبتت ضعف النظام الدفاعي الجوي عن أن يمثل استراتيجية دفاعية طويلة المدى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us