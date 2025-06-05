وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الطيران الإسرائيلي شنّ 8 غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، استهدف في إحداها مبنى مهدداً في محيط مسجد القائم، وأشارت إلى أن الغارات الأخرى نُفذت بشكل متتالٍ، وكانت اثنتان منها "عنيفتين جداً".

ولفتت إلى أن الغارة السابعة نُفّذت بثلاثة صواريخ، وكانت "الأشد عنفاً بين الغارات جميعاً"، فيما لم تحدد الوكالة اللبنانية الجهة المستهدفة بدقة في الغارات السبع.

وسبقت ذلك "7 غارات تحذيرية" استهدفت الضاحية من طائرات مسيرة إسرائيلية، وفق المصدر نفسه.

ويأتي القصف الإسرائيلي عشية عيد الأضحى المبارك الذي يوافق يوم غد الجمعة، وهو الرابع على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وشهدت الضاحية الجنوبية حركة نزوح كثيفة من المنطقة عقب صدور إنذار إسرائيلي بقصف منشآت في عدة أحياء، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي المسيّر، وفق الوكالة اللبنانية.

وفي وقت سابق الخميس، حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مبان في 3 أحياء بالضاحية الجنوبية بإخلائها فوراً، في إشارة إلى قصف يعتزم تنفيذه بالمنطقة.

وادعى متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة إكس، أن تلك المباني التي حددها في خرائط مرفقة، "تقع بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله"، وزعم أنها "عدة بنى تحتية تقع تحت الأرض والمخصصة لإنتاج مسيرات".

وفي الجنوب، شنّت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية غارتين على بلدة عين قانا في منطقة إقليم التفاح جنوبي لبنان، بعد إنذار وجهه جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على البلدة، تبعها عدوان جوي من مقاتلات إسرائيلية استهدف مبنى سبق أن هُدد بالقصف.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدواناً على لبنان تَحوَّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات التي خلّفَت ما لا يقلّ عن 208 قتلى و501 جريح، وفق إحصاء للأناضول استناداً إلى بيانات رسمية.

وفي تَحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفّذَ الجيش الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، فيما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

وتحتلّ إسرائيل منذ عقود أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967.