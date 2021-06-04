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الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من وضع اليونان "مدفع صوت" على الحدود التركية، وهيئة الأسرى: إسرائيل اعتقلت 3592 فلسطينياً ومتضامناً منذ أبريل/نيسان.

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الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من وضع اليونان "مدفع صوت" على الحدود التركية

أعربت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن قلقها من تنصيب اليونان جهاز صوت قوياً بعيد المدى، يضر بحاسة السمع، لمنع طالبي اللجوء من الاقتراب. [TRT عربي]

وقال أدلبرت جانز، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن البنية التحتية للحدود الخارجية للاتحاد، لافتاً إلى ضرورة أن تكون جميع التدابير المتخذة على الحدود تحترم الحقوق الأساسية وقانون اللجوء. [TRT عربي]

هيئة الأسرى: إسرائيل اعتقلت 3592 فلسطينياً ومتضامناً منذ أبريل/نيسان

قال حسن عبد ربه، الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن إسرائيل اعتقلت خلال المواجهات الأخيرة منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي 3592 فلسطينياً وإسرائيلياً، ممّن تضامنوا مع الفلسطينيين في وجه اعتداءات الاحتلال. [TRT عربي]

وأوضح حسن عبد ربه، الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في حديث لـ"الأناضول"، أن "حملة الاعتقالات الإسرائيلية طالت 2142 شخصاً من التجمعات الفلسطينية داخل الخط الأخضر (إسرائيل)". [TRT عربي]