سياسة
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واشنطن تتعهد بدعم خليفة نتنياهو القادم أيّاً كان وتعزيز "القبة الحديدية"
أبلغ مسؤولو الأمن والدفاع الأمريكيون بيني غانتس أنّهم سيدعمون خليفة نتنياهو القادم أيّاً كان، وسيساعدون في إعادة تزويد منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية "القبة الحديدية" بالذخائر.
واشنطن تتعهد بدعم خليفة نتنياهو القادم أيّاً كان وتعزيز "القبة الحديدية"
المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: لن نتناول تشكيل الحكومة بينما العملية مستمرّة / AFP
4 يونيو 2021

تلقّى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الخميس خلال لقائه في واشنطن مسؤولين كباراً تطمينات بدعم أمريكي لزعيم الحكومة المقبلة كائناً من كان، وذلك غداة تشكيل ائتلاف حكومي في الدولة العبرية للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كما أبلغ مسؤولو الأمن والدفاع الأمريكيون غانتس أنّهم سيساعدون في إعادة تزويد منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية "القبة الحديدية" بالذخائر، بعدما استُخدمت بكثافة في العدوان الأخير على قطاع غزة، لكنّهم شدّدوا أيضاً على ضرورة خفض إسرائيل للتوترات مع الفلسطينيين.

وبعد أن التقى غانتس بوزير الخارجية أنتوني بلينكن، قال المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: "لن نتناول تشكيل الحكومة بينما العملية مستمرّة".

وأضاف: "بغضّ النظر عمَّا سيحدث وأيّ حكومة سيتمّ تشكيلها، فإنّ دعمنا الراسخ والقوي لإسرائيل باقٍ".

وفي البنتاغون أعاد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التأكيد أنّ واشنطن تدعم حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مشدّداً في الوقت نفسه على أنّ الأمن يشمل أيضاً إعادة بناء الثقة مع الفلسطينيين.

وقال أوستن لغانتس: إنّ "الرئيس أعرب عن دعمه الكامل لسدّ النقص في نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي القبة الحديدية".

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية خلال الأيام الأخيرة نقلًا عن مسؤولين، أن إسرائيل تعتزم طلب مليار دولار من الولايات المتحدة كمساعدات إضافية لتجديد نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية".

وعلى إثر ذلك بعث عدد من نواب مجلس الشيوخ الأمريكي بخطاب إلى الإدارة الأمريكية طالبوها فيه بتسهيل عملية منح المبلغ المذكور لإسرائيل.

وأضاف أوستن "من الآن فصاعداً، نسعى لتحقيق أمن دائم للإسرائيليين والفلسطينيين على حدّ سواء".

وتابع "كما أوضح زميلي الوزير بلينكن في إسرائيل الأسبوع الماضي، هناك الكثير من العمل ينبغي القيام به لإعادة بناء الثقة وتهيئة الظروف لإعادة الانخراط بطريقة هادفة على طريق حلّ الدولتين".

وزار غانتس واشنطن بعد إبرامه اتّفاقاً مع أحزاب المعارضة المختلفة الأربعاء لتشكيل ائتلاف حكومي يطيح بنتنياهو من منصبه، بعدما قضى فيه 12 عاماً دون انقطاع.

ومع ذلك ظلّت التساؤلات تدور حول إمكانية صمود هذا الائتلاف ما يكفي من الوقت لإزاحة نتنياهو.

ولم يلتق غانتس بالرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تربطه علاقة متأرجحة بنتنياهو، لكنّه اجتمع بدلاً من ذلك بمستشار البيت الأبيض للأمن القومي جايك سوليفان الذي "شدّد على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية الفورية إلى سكان غزة"، وفقاً لبيان رسمي صدر في أعقاب الاجتماع.

كما ناقش المسؤولان أيضاً التهديد الذي تشكّله إيران على المنطقة، مع سعي الولايات المتحدة إلى إحياء الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 لمنع طهران من حيازة السلاح النووي.

وقال غانتس لأوستن: إنّ "إيران تواصل تطوير أسلحة نووية وتسليح المليشيات في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأضاف: "أنا أدرك جيداً أهمية الحوار حول الاتفاق المستقبلي الذي سيوقف التسلّح النووي".

وأكّد أنّ "حوارنا هام للغاية لضمان أن يحقّق أيّ اتفاق هدفه بفعالية بالإبقاء على إيران بعيدة عن الأسلحة النووية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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