سياسة
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ثلاث دول عربية بين أول عشرة جيوش في عدد الدبابات عالمياً
جاءت ثلاث دول عربية من بينها سوريا من ضمن أول عشرة مراكز لأكبر جيوش في العالم من حيث عدد الدبابات، وفقاً لإحصائية لعام 2021 أعدها موقع "غلوبال فاير باور" العالمي المتخصص في الشؤون العسكرية.
ثلاث دول عربية بين أول عشرة جيوش في عدد الدبابات عالمياً
روسيا حلت في المركز الأول عالمياً وفقاً للموقع إذ يمتلك جيشها 13 ألف دبابة / AP
4 يونيو 2021

أعلن موقع "غلوبال فاير باور" العالمي المتخصص في الشؤون العسكرية عن أكبر الجيوش في العالم من حيث عدد الدبابات لعام 2021، وكان من اللافت احتلال ثلاث دول عربية هي سوريا ومصر والمغرب لمراكز من بين أول عشرة جيوش تمتلك أكثر عدد من الدبابات عالمياً.

ووفقاً للموقع جاء تصنيف النظام السوري في المرتبة الخامسة، وكأكثر دولة عربية يمتلك جيشها أكبر عدد من الدبابات، وقال الموقع إن النظام السوري يمتلك أكثر من 3740 دبابة، متفوقاً بذلك على العديد من جيوش المنطقة في عدد الدبابات.

وجاءت مصر في المرتبة السادسة بعد سوريا، إذ يملك جيشها أكثر من 3735 دبابة قتالية، فيما حلت إيران في المركز السابع عالمياً بامتلاكها 3709 دبابات، أما الصين فقد احتل جيشها المرتبة الثامنة بامتلاكه أكثر من 3200 دبابة.

ومن بين الدول العربية أيضاً حل المغرب في المرتبة العاشرة، بامتلاك جيشه نحو 3033 دبابة قتالية.

جدير بالذكر أن روسيا حلت في المركز الأول عالمياً وفقاً للموقع، إذ يمتلك جيشها 13 ألف دبابة، في حين تأتي كوريا الشمالية في المرتبة الثانية عالمياً بامتلاك جيشها 6145 دبابة، تحل بعدها الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بنحو 6100 دبابة، تليها الهند التي احتلت المرتبة الرابعة عالمياً بأكثر من 4730 دبابة.

وذكر الموقع أنه لم يتم أخذ المنتجات قيد التطوير حالياً أو قيد الطلب في العام القادم في الاعتبار، ضمن هذا التصنيف.

وينبغي الإشارة هنا إلى أن امتلاك عدد أكبر من الدبابات لا يعني بالضرورة التفوق في هذا المجال، إذ إن مستوى الحداثة والتطور وطراز الدبابات المستخدمة يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار في حال أردنا تحديد مدى قوة سلاح الدبابات لدى الجيوش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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