سياسة
2 دقيقة قراءة
أوزون محمد.. تعرّف قصة مكتشف الفحم بتركيا الذي كُرّم بمسجد فريد
يفتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، جامعاً مركزياً في ولاية زونكولداك، أُطلق عليه جامع "أوزون محمد"، والذي يُعرَف بـ"مكتشف الفحم" في تركيا.
أوزون محمد.. تعرّف قصة مكتشف الفحم بتركيا الذي كُرّم بمسجد فريد
تعرف قصة "مكتشف الفحم" الذي تخلد تركيا ذكراه / Others
4 يونيو 2021

من المقرَّر أن يفتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، جامعاً مركزياً في ولاية زونكولداك، أُطلق عليه جامع "أوزون محمد"، الذي يُعرَف بـ"مكتشف الفحم" في تركيا.

فبعد نحو مئتي عام من إنجازه الذي مثّل نقلة نوعية للدولة العثمانية، تكرّم تركيا "أوزون محمد" بتشييد جامع بطراز معماري فريد يحمل اسمه، تبلغ مساحته نحو ألفين و535 متراً مربعاً، ويتسع لـ6 آلاف مصلٍ.

ووفقاً لمصادر تاريخية، فإن قصة أوزون محمد واكتشاف الفحم تعود إلى الفترة بين عامي 1820 و1829، عندما عمل أوزون ضابط بحرية في الجيش العثماني.

وبعد انتهاء خدمته عرض عليه ضباطه عينة من الفحم، وطلبوا منه البحث عن الحجارة السوداء عند عودته إلى مسقط رأسه في منطقة كستناجي بولاية زونكولداك.

وبعد عودته وخلال أحد الأيام توجه أوزون إلى المطحنة المركزية بالقرب من قريته، وبسبب أن ذلك اليوم وافق نهاية موسم الحصاد، كانت المطحنة ممتلئة، ليقرر أوزون التجول على ضفاف أحد الجداول ويعثر على حجارة سوداء. فيتبادر إلى ذهنه مباشرة شكل عينة الفحم التي رآها عند نهاية خدمته العسكرية، فقرر جمعها وإلقاءها في فرن مشتعل ليتأكد من احتراقها وتحولها إلى جمر.

في اليوم التالي، توجه أوزون محمد إلى نفس المكان وقرر توسيع نطاق البحث والتنقيب، وجمع كمية من العينات وأرسلها إلى السلطان العثماني محمود الثاني في إسطنبول.

كافأ السلطان محمود الثاني مكتشف الفحم أوزون محمد بخمسين قطعة ذهبية على إنجازه الذي خلده في صفحات التاريخ، ليسجل بذلك اكتشاف الفحم في ولاية زونكولداك بتاريخ 8 نوفمبر/تشرين الثاني 1829.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us