سياسة
2 دقيقة قراءة
تويتر تبدأ طرح اشتراكات مدفوعة لمستخدميها.. ما تفاصيلها؟
ستتوافر للمشتركين لقاء نحو ثلاثة دولارات شهرياً إشارات مرجعية لتخزين تغريداتهم المفضلة في فئات، و"قراءة" مريحة أكثر، وزر "إلغاء" للاطلاع على تغريدتهم قبل الإرسال النهائي، بحيث يتاح لهم تعديلها إذا شاؤوا.
تويتر تبدأ طرح اشتراكات مدفوعة لمستخدميها.. ما تفاصيلها؟
قالت "تويتر" في بيانها: "نسمع غالباً أننا لا نوفر دائماً خاصيات تلبي احتياجات المستخدم"، واعدةً بأن "يتغير ذلك" / AP
4 يونيو 2021

أطلقت "تويتر" الخميس عروض اشتراكات مدفوعة لمستخدميها في كندا وأستراليا الذين يرغبون في الوصول إلى خاصيات عملية، ضمن استراتيجيتها الجديدة التي تسعى من خلالها إلى توفير مصادر دخل متنوعة لها غير الإعلانات.

وأوضحت المنصة الاجتماعية في بيان أنها تأمل "من خلال هذه المرحلة الأولية في تكوين فهم أفضل لما يمكن أن يجعل" تجربة المستخدمين على الشبكة "خاصة أكثر وحيوية أكثر".

وستتوافر للمشتركين لقاء نحو ثلاثة دولارات شهرياً إشارات مرجعية لتخزين تغريداتهم المفضلة في فئات، و"قراءة" مريحة أكثر، وزر "إلغاء" للاطلاع على تغريدتهم قبل الإرسال النهائي، بحيث يتاح لهم تعديلها إذا شاؤوا.

وأضافت "تويتر" في بيانها "نسمع غالباً أننا لا نوفر دائماً خاصيات تلبي احتياجات المستخدم"، واعدةً بأن "يتغير ذلك".

وتعتزم الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً إضافة خاصيات أخرى إلى المشتركين، لكنها طمأنت إلى أن خدمة "تويتر" المجانية "لن تختفي أبداً".

وفي مطلع مايو/أيار استحوذت "تويتر" على تطبيق "سكرول" المخصص لقراءة الأخبار من دون إعلانات، بهدف تعزيز خاصية الاشتراك المدفوع التي شرعت في اعتمادها.

وتواجه "تويتر" صعوبة في إيجاد وسائل لتحقيق مداخيل من دون الإضرار بسلاسة استخدام منصتها للرسائل.

ونشرت المجموعة الأمريكية نتائج أقل من المتوقع في نهاية أبريل/نيسان الفائت.

وقد بلغ عدد المستخدمين اليوميين الذين من شأنهم درّ إيرادات للشبكة (ممَّن رأوا إعلاناً واحداً على الأقل في يوم معين) 199 مليوناً في الربع الأول، أي أقل بمليون مشترك من توقعات المحللين.

كذلك تواجه الشبكة صعوبة في توسيع جمهورها الرئيسي، المؤلَّف من مشاهير وصحافيين وقادة سياسيين، مع ضرورة استمرارها في زيادة الاستثمارات لمكافحة التضليل الإعلامي والمضامين الإشكالية بهدف المحافظة قدر المستطاع على سلامة النقاشات و الأحاديث السياسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us