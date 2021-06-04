سياسة
2 دقيقة قراءة
محكمة بريطانية تستمع لشهادات عن انتهاكات الصين بحق الأويغور.. إبادة جماعية؟
ستستمع لجنة مؤلفة من ثمانية أعضاء برئاسة المحامي البريطاني البارز جيفري نايس، لنحو 30 شاهداً على مدار أربعة أيام. وسيشارك الشهود عبر الفيديو في جلسات استماع تعقدها محكمة بريطانية.
محكمة بريطانية تستمع لشهادات عن انتهاكات الصين بحق الأويغور.. إبادة جماعية؟
يقدر الخبراء عدد الأويغور المحتجزين لدى السلطات الصينية بأكثر من مليون شخص / TRT World
4 يونيو 2021

بدأت سلسلة من جلسات الاستماع في لندن الجمعة بهدف جمع أدلة حول ما إذا كانت انتهاكات الحكومة الصينية لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ تشكل إبادة جماعية.

ستستمع لجنة مؤلفة من ثمانية أعضاء برئاسة المحامي البريطاني البارز جيفري نايس، لنحو 30 شاهداً على مدار أربعة أيام، وفق ما قالت هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وسيشارك الشهود عبر الفيديو في جلسات استماع تعقدها محكمة بريطانية.

ولا تحظى الجلسات بدعم حكومي ونتائج اللجنة ليست ملزمة للوزراء، لكنّ المنظمين يقولون إنهم يأملون في أن تضاف العملية إلى مجموعة الأدلة حول المزاعم ضد الصين.

تتكون اللجنة من أكاديميين ومحامين ودبلوماسي بريطاني سابق. قال جيفري إن المنظمين، عند اختيار أعضائها، اعتمدوا عن قصد على مزيج من الضوابط وتجنبوا الخبراء الصينيين لتجنب مخاطر الأحكام المسبقة.

وتتهم الحكومة الأمريكية الصين بارتكاب “إبادة جماعية” في شينجيانغ. ورفضت بريطانيا استخدام هذا التصنيف، لكنها انضمت إلى الولايات المتحدة وألمانيا الشهر الماضي في دعوة بكين لإنهاء قمع أقلية الأويغور.

ويقدر الخبراء عدد الأويغور المحتجزين لدى السلطات الصينية بأكثر من مليون شخص، في معسكرات يُعتقد أنها تفرض عليهم العمل بشكل قسري.

من جهتها ترفض بكين تلك المزاعم جملة وتفصيلاً، وتقول إن المعسكرات باتت مغلقة الآن، وإنها ليست سوى مراكز تدريب مهني ولغوي تعمل على محاربة التطرف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us