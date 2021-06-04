سياسة
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أذربيجان.. مقتل صحفيين بانفجار لغم بمنطقة كلبجار المحررة من احتلال أرمينيا
اللغم انفجر في أثناء عبور مركبة تقل الصحفيين في منطقة كلبجار التي تم تحريرها من الاحتلال الأرميني. وأدى الانفجار  إلى مقتل الصحفي "محرم إبراهيموف" مراسل وكالة الأنباء الأذربيجانية "أذرتاج"، و الصحفي "سراج أبيشوف" المصور في التلفزيون الحكومي.
أذربيجان.. مقتل صحفيين بانفجار لغم بمنطقة كلبجار المحررة من احتلال أرمينيا
ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح بينهم موظف يعمل بوكالة أذرتاج / AA
4 يونيو 2021

قتل صحفيان أذربيجانيان جراء انفجار لغم زرعه الجيش الأرميني في محافظة كلبجار خلال فترة احتلاله لإقليم قره باغ والمناطق المحيطة به.

وذكرت الأناضول، الجمعة، أن اللغم انفجر في أثناء عبور مركبة تقل الصحفيين في منطقة كلبجار التي تم تحريرها من الاحتلال الأرميني.

وأشارت إلى أن الانفجار أدى إلى مقتل الصحفي "محرم إبراهيموف" مراسل وكالة الأنباء الأذربيجانية "أذرتاج"، و الصحفي "سراج أبيشوف" المصور في التلفزيون الحكومي.

وأضافت أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح بينهم موظف يعمل بوكالة أذرتاج.

ودمرت القوات الأرمينية المباني والبنية التحتية، وزرعت ألغاماً ومتفجرات في إقليم قره باغ والمناطق الأذربيجانية المحيطة بها قبل انسحابها بموجب اتفاق بين باكو ويريفان برعاية روسية.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظاتها المحتلة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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