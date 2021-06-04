أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، اكتشاف 135 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي قبالة سواحل بلاده في البحر الأسود. وذلك في أثناء الاحتفال بافتتاح ميناء فيليوس في ولاية زونكولداك.

وفي الحفل أوضح أردوغان أن إجمالي احتياطي الغاز المكتشف بالمنطقة بلغ 540 مليار متر مكعب، مع الاكتشاف الجديد.

وأكد أن أنشطة التنقيب في محيط موقع "أماسرا 1" مستمرة، ونتطلع إلى ورود أخبار سارة جديدة من هذه المنطقة.

وأضاف أردوغان أن ميناء "فيليوس" أحد أهم مشاريع البنية التحتية التي ستجعل تركيا بين أفضل 10 اقتصادات في العالم وهو جزء من أهدافنا للعام 2023.

وتابع أردوغان "في هذا العام سنكون قد حشدنا ما مجموعه 4000 ميجاوات من الاستثمار في الطاقة المتجددة، بما في ذلك 2000 ميجاوات من الطاقة الشمسية و 2000 ميجاوات من الرياح".

وقال أردوغان عن الصادرات التركية: "بدأنا نرى إشارات بلوغ رقم ​​الصادرات 200 مليار دولار نهاية العام".

وتعلق وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، أهمية كبيرة على قطاع التنقيب والإنتاج المحلي لخلق قيمة اقتصادية كبيرة في البلاد.

ودخلت تركيا نادي منتجي الغاز عالمياً، مع إعلانها عن الكشف الأول عام 2020، وسط آمال تحدو البلاد للكشف عن احتياطات إضافية في مياه البحر المتوسط.