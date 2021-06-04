سياسة
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"إهانة" لـ75 مليون ناخب.. ترمب يرد على تعليق فيسبوك حسابه لمدة عامين
أعلنت شركة فيسبوك تعليق حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، لمدة عامين، ابتداء من تاريخ إيقافه في 7 يناير/كانون الثاني الماضي، من جانبه ندد ترمب بقرار فيسبوك معتبراً إياه "إهانة" لـ75 مليون ناخب.
"إهانة" لـ75 مليون ناخب.. ترمب يرد على تعليق فيسبوك حسابه لمدة عامين
جاء قرار فيسبوك بعد أن انتقد مجلس رقابة الشركة قرار حظر حساب ترمب "لأجل غير مسمى" / AFP
4 يونيو 2021

أعلنت شركة فيسبوك، الجمعة، تعليق حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، لمدة عامين، ابتداء من تاريخ إيقافه في 7 يناير/كانون الثاني الماضي.

وجاء قرار فيسبوك بعد أن انتقد مجلس رقابة الشركة قرار حظر حساب ترمب "لأجل غير مسمى"، ما دفعها لوضع جدول زمني لعودته المحتملة، حسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.

وقال نائب رئيس الشركة للشؤون العالمية نيك كليغ: "نظراً لخطورة الظروف التي دفعت إلى تعليق حساب ترمب، نعتقد أن أفعاله تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعدنا، وتستحق أقصى عقوبة متاحة بموجب البروتوكولات الجديدة".

وأضاف في بيان: "لذلك قررنا تعليق حساب ترمب لمدة عامين، اعتباراً من تاريخ التعليق المبدئي في 7 يناير الماضي".

وأوضح البيان أنه بعد انتهاء العامين "سيقيّم الخبراء الظروف (..) لمعرفة ما إذا كان سيسمح لترمب بالعودة، وإذا قررنا أنه لا يزال هناك خطر جسيم على السلامة العامة، فسنقوم بتمديد الحظر لفترة زمنية محددة، وسنواصل إعادة التقييم حتى انحسار الخطر".

من جانبه ندد ترمب بقرار فيسبوك معتبراً إياه "إهانة" لـ75 مليون ناخب.

وفي 7 يناير الماضي، قرر فيسبوك حظر حساب ترمب "لتحريضه على العنف الذي أدى إلي أحداث الشغب الدامية في مبنى الكابيتول" في السادس من الشهر نفسه، حسب بيان صادر عن مجلس رقابة الشركة.

يذكر أن منصة تويتر حظرت أيضاً في يناير/كانون الثاني الماضي، حساب ترمب بشكل دائم، وللسبب ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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